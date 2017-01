La falta de viento ralentiza la llegada del 'Maître CoQ' de Jérémie Beyou

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- El suave viento del este sobre el golfo de Vizcaya está retrasando la llegada del 'Maître CoQ' del francés Jérémie Beyou, tercero en la general de la octava edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario-, a la meta de Les Sables d' Olonne, prevista ahora a las 21:00 (hora española) de hoy.

Beyou optó por virar al sureste a las nueve de la noche de ayer domingo, pero el viento, de apenas 6 nudos (10 km/h) está frenando su progresión de manera desesperante. Está a 90 millas (165 km) de la meta. Aún así no se ve amenazado por ningún rival y no está perdiendo la calma. Poco más puede hacer si la situación meteorológica no varía.

Además, tras cruzar la meta deberá entrar en el canal que lleva a su amarre de Port Olonna donde llegará a medianoche.

En la 'batalla' por el cuarto puesto que mantienen Jean-Pierre Dick (St.Michel-Virbac) Jean Le Cam (Finisterre Mer Vent) y Yann Elies (Quéguiner), todo parece definirse cuando navegan en rumbo noreste a 580 millas (1.070 km) al oeste de Finisterre y a 700 millas (1.260 km) al suroeste de la meta.

La separación norte-sur entre los tres es de 80 millas (145 km) con Jean Pierre Dick situado más al norte y navegando más rápido que sus dos rivales directos (a unos 17 nudos /32 km/h). Esto ha provocado que ahora supere al 'Queguiner' de Yann Elies en 56 millas (104 km) y en 35 más al 'Finisterre Mer Vent' de Jean Le Cam.

A 6.300 millas (11.670 km) de la meta, junto a la costa sur de Argentina, el 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa, tras dejar las islas Malvinas por estribor, ha puesto rumbo noreste y navega a unas 250 millas (480 km) al este de la Patagonia a una media de 12 nudos (22 km/h).

Después de cruzar el cabo de Hornos, Costa, bombero de profesión, escribía desde el barco: "Yo no he llegado hasta aquí solo. Por esto quiero agradecer a todos los que de una manera u otra habéis hecho posible este proyecto: mi equipo, patrocinadores, proveedores, amigos, familia, los que participasteis en el crowdfunding (a la mayoría no os conozco pero os tengo muy presentes), la gente de Les Sables (especialmente a los Bomberos) que nos ayudó tras la avería que tuve en la salida y un largo etcétera".

Añadía que: "Este apoyo es la mejor inyección de moral para afrontar el mes que queda por delante antes de llegar a Les Sables. Intenté arreglar el MDTK (gennaker de viento), pero no tiene reparación posible y me centré en el FRO (código cero fraccionado) porque me hará falta".

El 'Etamine du Lys' del francés Romain Attanasio sigue a su estela y Costa le mantiene a 130 millas (240 km) de su popa. En las próximas horas, el viento del noroeste puede favorecer al español, aunque la experiencia de Attanasio le convierte en un rival peligroso en esa lucha por el décimo quinto puesto.

Clasificación general al final de la septuagésima octava jornada

(23/01/2017 a las 13:02 horas)

Tiempo Final

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 74d.03h.35m.46s.

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson 74d.19h.35m.15s.

Distancia a meta

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou a 90 m.n (165 km)

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 641

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 697

.5. Finisterre Mer Vent (FRA) Jean Le Cam 734

....

15. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 6.320 m.n.

Hasta 18 competidores (11 abandonos confirmados).