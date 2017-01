Chapado: "Me rechazaron una propuesta para bajarme el sueldo"

Madrid, 23 ene (EFE).- Raúl Chapado, nuevo presidente de la Federación Española de Atletismo, reveló a EFE que la Comisión Permanente no le aceptó su propuesta de bajarse el sueldo, celebró la aprobación, en la asamblea del domingo, del límite de tres mandatos consecutivos en la presidencia y reiteró que el atletismo "además de marcas y récords, vende valores".

"Tengo que agradecer la confianza de la asamblea. Creo que hemos traído las cosas claras, hemos hecho un informe claro de la situación que tenemos y hacia donde queremos ir, marcando claramente las cuatro áreas: deportiva, competición, presupuesto y gobernanza", enumeró el nuevo presidente, elegido en noviembre pasado.

Al ser preguntado por la escasa controversia suscitada en la asamblea, explicó: "Siempre que entra un presidente nuevo hay un cierto margen de confianza, ni siquiera llevo los cien días famosos, pero además creo que la gente ha entendido muy bien la línea de trabajo que queremos seguir y sobre todo la mejora en la difusión de nuestro deporte, que venga más gente hacia nosotros".

El único debate durante la asamblea se produjo en torno a su remuneración como presidente (84.514 euros). "Por respeto, y para que la gente pudiera opinar con libertad, me he salido a la calle. He estado hablando con una persona de Valladolid. Yo creo que más que sobre la remuneración del presidente ha sido sobre el cambio en los conceptos. Me parece más transparente este sistema (unificar en el concepto de sueldo los gastos de representación)".

"No era mi objeto subirme el sueldo", subrayó en declaraciones a a EFE. "Incluso hice una propuesta para bajarlo pero me lo rechazó mi Comisión Permanente aludiendo a que realmente asumo mucha responsabilidad, que es un presupuesto muy grande (10 millones de euros) y que tengo que dedicar muchas horas a esto".

Chapado resaltó, entre las propuestas sometidas a la asamblea, una que él mismo planteó, la limitación de mandatos en la presidencia a tres consecutivos. "Me parece muy importante, como también la introducción en los estatutos de la Comisión Mujer y Atletismo, potenciar el rol de la mujer no solo en los despachos, sino también en las pistas y entre los entrenadores".

"Me gusta mucho que la gente formule propuestas para intentar mejorar este deporte", argumentó, "porque esa debe ser la esencia de la asamblea. Unas se pueden aplicar y otras no, hay también limitaciones presupuestarias, pero todas van encaminadas a mejorar la relación con los estamentos y el desarrollo del deporte".

En relación con la propuesta -rechazada sin votación por "ilegal"- de impedir que los atletas dopados puedan ir con la selección española, sostuvo que "es obligado acatar el marco jurídico actual".

"No hay más que ver las resoluciones del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), por ejemplo en el caso del británico Dwain Chambers o el más reciente de algunos remeros rusos. Al final, es clara la sentencia: una vez que un deportista ha cumplido la suspensión, no puede ser castigado, apartado ni marginado con una doble sanción. Todos los intentos en este sentido, incluso la regla Osaka, han ido al TAS y el tribunal siempre ha resuelto a favor del deportista", recordó.

Otra cosa son, advirtió, los comportamientos de un atleta. "Más allá de la opinión que tenga cada uno en estos casos, que es respetable, no podemos meternos en procesos judiciales y destinar a juicios que sabemos que vamos a perder recursos financieros que deben ir para la actividad deportiva".

"Ahora bien, el comportamiento, el compromiso con el equipo, la relación con los compañeros son aspectos discrecionales, como lo es el rendimiento en la pista y esa debe ser nuestra línea de actuación. No vendemos sólo marcas o récords, también valores. Hay mucha gente que nos está mirando", aseveró.

"Como pasa en otros deportes", añadió, "una mala relación con los componentes del equipo o ciertos aspectos del comportamiento se tienen en cuenta, pero sólo porque tenemos que mirar por el mejor rendimiento del equipo y de nuestros atletas. Y esto vale no sólo para los atletas, también para los entrenadores, los fisioterapeutas e incluso los dirigentes. Tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro equipo nacional compita en las mejores condiciones". EFE

La propuesta de vetar a los dopados para la selección fue presentada por la atleta Solange Pereira y fue rechazada sin votación "por ser contraria a la ley", según explicó el secretario general, José Luis de Carlos, quien recalcó que "en todo el mundo, cualquier atleta puede regresar a la competición al día siguiente de cumplir su sanción".