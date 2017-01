Cañellas: "¿Por qué no vamos a estar otra vez en la lucha por las medallas?"

Montpellier , 23 ene .- Con el susto aún en el cuerpo tras la agónica victoria (28-27) lograda ante Brasil en los octavos de final, el lateral Joan Cañellas se mostró convencido de las opciones de medalla del equipo español, aunque como advirtió, para ello los "Hispanos" deberán derrotar mañana (20:45) a Croacia en un partido de cuartos, que auguró como siempre "dramático".

"Si en los últimos años siempre hemos estado en esa lucha por las medallas. ¿Por qué este ano no lo vamos a estar?", señaló Cañellas en una entrevista a la Agencia EFE en la que analizó las opciones del equipo español en el tramo decisivo del Mundial, al que llega personalmente, como recalcó, "más descansado" que nunca.

Pregunta.- ¿Ya se ha pasado el susto que vivieron ante Brasil?

Respuesta.- Más que un susto es que casi nos quedamos fuera del Mundial. Éramos conscientes de que iba a ser un partido muy difícil, pero cuando ves que a ellos les empieza a salir todo y a nosotros nada, cuando te enfrentas a un equipo que juega sin presión, puede ocurrir lo que pasó, que al final ganamos, pero fue muy, muy justo.

P.- Es un toque de atención para recordar que en un Mundial si no se juega al máximo nivel te puede eliminar cualquiera.

R.- Es verdad que jugamos muy bien contra Eslovenia, que yo creo que es superior a Brasil, pero aunque juegues un día bien, si al siguiente no estás a ese nivel se nota. En defensa no estuvimos a nuestro nivel habitual y en ataque su portero paró muchos balones, pero cuando un partido se pone así, tan difícil, sacarlo adelante te hace más fuerte.

P.- ¿Tanto sufrimiento ante Brasil hará que el equipo salga más mentalizado en los cuartos de final?

R.- Será un partido diferente. Nos enfrentamos a un rival que también está entre los favoritos para las medallas y eso hará que los dos equipos tengamos el mismo nivel de presión. Será un partido igual de duro que ante Brasil, pero no creo que vayamos a estar tan nerviosos y con esa angustia que nos hizo cometer errores a los que no estamos acostumbrados.

P.- Hablando del rival de cuartos. ¿Qué es lo que le preocupa más de Croacia?

R.- Me preocupa todo el equipo en general, porque tienen un equipo muy completo, con jugadores muy buenos y que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Es verdad que no han ganado ningún título en los últimos años, pero siempre están en las medallas y enfrentarte a un equipo así, tan pronto, en los cuartos de final es duro, porque si no pasas puede parecer un fracaso.

P.- Y usted a nivel personal cómo llega a esta fase decisiva del torneo.

R.- Estoy más descansado que otros años, porque hemos rotado mucho, se han repartido mucho los minutos y eso es algo que no todas las selecciones pueden decir. Creo que llego en un buen momento y con muchas ganas de aportar.

P.- ¿En que ha cambiado el equipo español con la llegada de Jordi Ribera al banquillo?

R.- Los jugadores somos prácticamente los mismos, al menos, en la primera línea, pero sí que es cierto que en ataque estamos dependiendo menos de Julen -Aginagalde- porque estamos buscando muy bien a los extremos y, sobre todo, estamos subiendo muy bien la pelota al contraataque, pero en tan poco tiempo es muy difícil cambiar a una selección.

P.- Pero sí que es verdad que el nuevo seleccionador les ha insistido en la necesidad de dotar de una mayor velocidad y dinamismo al juego.

R.- Es una cuestión de adaptarse, pero ya en mi club, en el Vardar, tengo que jugar un juego más rápido en cuanto a los desplazamientos que cuando estaba en Alemania y eso me ha venido bien para adaptarme a la ideas de Jordi, porque lo importante es siempre ayudar y ser útil.

P. Un esquema de juego en el que usted ha pasado definitivamente a la posición de lateral. ¿Se siente cómodo en esa posición?

R.- Ya en los últimos años en la selección estoy jugando prácticamente solo de lateral y en mi equipo también. Siempre digo que a mí la posición en la que más me gusta jugar es en la de central, porque te permite pensar y decidir a que juega el equipo. Si jugase de central podría utilizar algunos recursos que creo que tengo, pero ahora mismo sé que mi posición es la de lateral y tengo que aportar otras cosas.

P.- A falta de tan sólo tres partidos para llegar a una hipotética final. ¿Ve a España en la lucha por las medallas o en esa final?.

R.- Creo que podemos estar ahí, en los últimos años siempre hemos estado en esa lucha por las medallas. ¿Por qué este no lo vamos a estar?, pero para ello antes tenemos que superar los cuartos de final, un partido que es siempre dramático, porque entre estar o no en la pelea por las medallas hay nada.

P.- Una posible final en la que el rival podría ser Francia. ¿Se puede ganar a Francia en este Mundial?

R.- No voy a negar que es difícil, porque hasta ahora Francia ha demostrado que va relativamente sobrada, pero otras cosas más difíciles se han visto, está claro que son los máximos favoritos, pero no siempre los favoritos ganan.