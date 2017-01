Tévez inicia aventura en Shanghái con desafío de hacer crecer al fútbol chino

Shanghái , 21 ene .- Pese a la distancia geográfica y cultural entre China y Argentina, el futbolista Carlos Tévez dijo hoy sentirse ya "como en casa" en la ciudad de Shanghái, donde ha llegado con el reto de hacer crecer a su equipo y al deporte de moda en el país asiático.

"Con la bienvenida que me dieron me hicieron sentir como si estuviera en casa", contó hoy el argentino a los medios de comunicación en su presentación oficial, donde recibió la camiseta azul brillante con el número 32 que desde ahora lucirá.

Sonriente y feliz, el futbolista confesó que le habían pedido que dijera algunas palabras en shanghainés pero que, tras haber practicado, no fue capaz. "Tienen que tener un poco más de paciencia", dijo.

El Shenhua y el Boca Juniors anunciaron hace unas semanas el acuerdo por el traspaso del futbolista de 32 años en una operación en la que el club argentino recibirá 11 millones de dólares (10,5 millones de euros).

El futbolista explicó hoy que tomó la decisión de dejar el club de sus amores, del que es hincha confeso, porque desde la directiva del Shenhua lo convencieron para participar en el proyecto de crecimiento del equipo, el más importante de la ciudad de Shanghái (este de China), que entrena el uruguayo Gustavo Poyet.

Así, le dijeron que para seguir creciendo necesitaban "un jugador de mi calidad", contó, algo que es "una inspiración grande para mí y por eso estoy acá", agregó.

Según informaciones publicadas por la prensa oficial china, 'El Apache' cobrará 40 millones de dólares anuales y se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo, una cantidad que no fue confirmada por el delantero.

"No he dicho la cifra que uno iba a ganar porque eso es confidencial. Uno no puede estar diciendo lo que va a ganar por respeto a sus compañeros y a su institución y entonces creo que es una falta de respeto decir lo que uno gana por hacer su trabajo", apuntó.

Tévez, quien también entrenó hoy con sus compañeros en la ciudad deportiva del Shenhua, aterrizó el pasado jueves en Shanghái, donde centenares de aficionados lo esperaban para festejar la llegada de la nueva estrella del fútbol nacional.

Para tener una adaptación más fácil, contó, se ha traído a China a 19 miembros de su familia. "Para tomar un desafío tan grande como es venir a China y el esfuerzo que uno tiene que hacer, es importante para mí estar con mi familia, para poder después rendir de la mejor forma dentro del campo", contó.

Se espera que Tévez debute el próximo 8 de febrero, en el estadio del club, el Hongkou, donde el Shenhua jugará su acceso a la Liga de Campeones de Asia.

El Shenhua ("flor de Shanghái" en chino) es el eterno aspirante a lograr el título de la máxima competición futbolística del gigante asiático, la Superliga china, que comenzará en marzo y que según Tévez "está agarrando muchísima fuerza" y "este año va a ser muy competitiva".

La llegada de Tévez tiene lugar unos días después de que la federación de fútbol china anunciara la decisión de reducir de cuatro a tres el número de jugadores extranjeros de cada equipo que pueden estar en el campo.

Este cambio se produjo después de que las autoridades deportivas chinas criticaran la oleada de fichajes multimillonarios de estrellas europeas y americanas que se está produciendo en la liga nacional.

El fútbol había sido hasta ahora un deporte minoritario en China pero está viviendo un potente despertar, con planes gubernamentales que incluyen su inclusión en los colegios.