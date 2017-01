Simeone: "Las críticas me entusiasman, porque entiendo que podemos dar más"

Madrid, 21 ene (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy que las "críticas" le "entusiasman", porque entiende que su equipo puede "dar más", remarcó que "la gente quiere ganar" y valoró que la regularidad en los resultados de su conjunto se consolidará cuando también la tenga en su juego.

"La gente quiere ganar. Después, la crítica es lógica y entendible que siempre pida más, que siempre exijan. A mí me pone contento que nos exijan, porque yo siempre cuando exijo a un jugador más es porque entiendo que tiene más", expuso en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Y cuando veo las críticas, las opiniones y las diferentes situaciones que se generan a mí me entusiasma, porque entiendo que podemos dar más. A partir de eso, intentaremos tener regularidad en esa situación, pero la regularidad se va a encontrar cuando tengamos mas regularidad en el juego y los resultados", añadió el técnico.

Simeone admitió que esa constancia en el juego "está claro que es un punto a mejorar", insistió que su equipo en la primera vuelta de esta Liga ha sido "irregular" y valoró que a su conjunto le crean ocasiones porque "el rival tiene unos futbolistas que se ponen pantalones, botines, medias y tratan de competir para tener situaciones de gol y ganar los partidos".

En ese sentido, no ve muchas diferencias con temporadas anteriores en cuanto a las oportunidades que le generan a su equipo: "Siempre hemos sufrido. No recuerdo un año de los que hemos pasado aquí de ganar los partidos con holgura. El año que ganamos la Liga vencimos un montón de partidos por 1-0".

"Y hemos sufrido con Courtois, con Oblak, con Moyá haciendo buenas paradas, con una defensa que ha trabajado, pero que ha sufrido situaciones de gol. No me imagino un partido en el que el rival no tenga situaciones de gol. Siempre va a tener. Son 90 minutos que les permiten crear situaciones de gol", continuó.

Este domingo, el Atlético visita al Athletic Club en el nuevo San Mamés. "Es un rival duro, difícil e importante, que sobre todo en su casa se hace muy fuerte", en opinión del técnico, que, más allá de las bajas por sanción en el club bilbaíno de Aritz Aduriz y Beñat Etxebarría, destacó la identidad que tiene el conjunto vasco.

"Hay equipos que tienen una forma de jugar muy definida y el Athletic lo es. Y, a partir de ahí, tiene una constancia en su juego y una competitividad, sobre todo cuando juega de local, muy intensa. Nos vamos a encontrar con eso, juegue quien juegue. Nos ha pasado siempre y mañana no va a ser diferente", avisó.

Simeone no desveló si incluirá cambios en la alineación para la visita a San Mamés ante la acumulación de encuentros de la pasada semana y la siguiente: "Entendemos que el partido más importante es el del Athletic y a partir de eso intentaremos sacarlo adelante con los jugadores que creemos que lo pueden hacer".

También descartó que se haya planteado la posible salida del portero portugués André Moreira, sin minutos en toda la temporada. "Está claro que siempre los futbolistas quieren jugar y sobre todo los representantes, cuando ven que sus futbolistas no participan o no tienen el tiempo que ellos querrían para sus jugadores, siempre están buscando las mejor situaciones", declaró.

"Al menos desde mi punto, un campeonato tan largo con la lesión de Oblak, que no sabemos cuándo ni cómo va a volver, no estaba dándole vuelta a dejar salir a André. Esperamos que pueda seguir acomodándose a los entrenamientos, mejorando en cada entrenamiento, porque tiene la mejor figura sus compañeros de él, y que las situaciones pasan y de repente te encuentras jugando de un día para otro sin esperarlo", añadió.