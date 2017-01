El saltador italiano Tamberi cree probable una nueva operación en el tobillo

Roma, 21 ene (EFE).- El saltador de altura italiano Gianmarco Tamberi cree "probable" volver a operarse del tobillo izquierdo, por el que ya pasó por el quirófano el pasado verano perdiéndose las Olimpiadas de Río de Janeiro.

Tamberi se perdió los Juegos Olímpicos de Río 2016 a causa de una lesión en un evento de la Diamond League en Mónaco y aseguró que un imprevisto en la fase de recuperación podría obligarle a aplazar su vuelta a la actividad deportiva.

"Lamentablemente el 15 de julio me lesioné y el 19 me operé, todo ha dio bien. Pero tenía desde el principio un dolor en la parte posterior del pie, que no era la zona operada, sino la zona cerca del tendón de Aquiles", dijo en una entrevista a "Sky Sport".

El italiano, campeón europeo en 2016, explicó que "el doctor hizo un gran trabajo con el ligamento y la parte fundamental salió al cien por cien" aunque informó de que "hay un hueso que con la lesión se movió y sigue moviéndose en el pie".

Este imprevisto podría obligarle a operarse de nuevo en las próximas semanas.

"Yo sigo entrenándome, estoy haciendo la rehabilitación y todo ha ido bien. Pero este problema me limitó desde el comienzo y traté de encontrar una solución pero parece probable que tenga que volver al quirófano", dijo.

Tamberi aseguró que se trata de una operación que no durará más de cuarenta minutos, por lo que podría volver a entrenar en un mes.

Sin embargo lamentó que esto le restará tiempo para trabajar en vista del Mundial de atletismo 2017, que tendrá lugar en Londres entre el 5 y el 13 del próximo mes de agosto.

"Sin embargo, no tenía tanto tiempo como para organizar otra operación de cara a mi objetivo de llegar al Mundial de Londres. Estoy un poco confundido, estoy tratando de tomarlo con calma y filosofía aunque es complicado", admitió.