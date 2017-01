El otro partido del deportista: la planificación financiera

Madrid, 21 ene (EFE).- "Tienes 24 segundos, coges el balón, fintas, sorteas a un rival, entras a canasta y encestas. Multitud de decisiones rápidas y relevantes en poco tiempo. Ahora tienes otro partido, se llama planificación financiera y tu objetivo es vivir holgadamente cuando seas mayor".

Francisco Sainz es el director de gestión de la gestora de fondos de inversión Imantia Capital, y se dirige en una presentación en el Colegio Ramiro de Maeztu a un auditorio poco habitual: los equipos de baloncesto del Movistar Estudiantes en las categorías de Liga Endesa, Liga Femenina 2 y Liga EBA.

Junto con Sergio Remón, que se encarga de poner el punto más dinámico a la presentación, estos dos profesionales de la gestión de inversiones intentan inculcar a los futuros y presentes bases, escoltas, aleros o pívots la importancia de saber qué hacen con el dinero -poco o mucho- que obtengan de su deporte.

Chequear su salud financiera igual que la física, conocer la diferencia entre la renta fija y las acciones, aprender a diversificar inversiones o calcular cuánto dinero le quedará a un deportista al final de su carrera en función de cómo haya ahorrado e invertido son algunos de los puntos que tocan en la primera sesión del programa 'Imantia Deportistas', un proyecto de responsabilidad social corporativa liderado por el exentrenador Pepu Hernández.

"El objetivo es que en esta profesión o en la que siga tengáis siempre las riendas de vuestras decisiones. No sabéis la cantidad de errores que se cometen, y cuando se plantean estos temas suele ser más tarde que pronto, si se plantean", apunta el exseleccionador español de 'ba-lon-ces-to', el grito que popularizó cuando fue campeón mundial en 2006 con la 'generación de oro'.

Hernández, junto con el consejero delegado de Imantia, Gonzalo Rodríguez, puso en marcha una idea pergeñada hace años y hecha realidad cuando la gestora de fondos se decidió a organizar un proyecto de responsabilidad empresarial: Imantia Deportistas.

Con este proyecto han visitado ya a otro club mítico madrileño de natación y baloncesto, el Real Canoe, y están en contacto con deportes como el automovilismo, el balonmano, la gimnasia rítmica, el remo, además de con las fundaciones de algún conocido club de fútbol o de un renombrado ciclista.

"Un tipo que cobra 500.000 euros al año tiene una empresa que vale 50 millones de euros. El deportista tiene que cuidarse, las retiradas son más fáciles si se planifican", apunta el consejero delegado de Imantia Capital.

En el auditorio del Ramiro de Maeztu, los jugadores del equipo de Liga Endesa llegan recién concluido el entrenamiento, mientras que sus compañeras de Liga Femenina 2 se marcharán corriendo al suyo nada más concluya la presentación.

Jaime Fernández, escolta y capitán del Estudiantes, producto de la cantera del Ramiro, toma la palabra para explicar que los jugadores sí se plantean qué va a ser de su futuro y cómo asegurarse que sus ahorros van a llegar en buen estado para la retirada.

"Es importante saber que la retirada llegará algún día. Nosotros tenemos una mutualidad de deportistas a la que aportamos dinero. Ellos invierten con ello, no a mucho riesgo, para que al retirarte tengas muchos ingresos, aunque no sé en qué", explica Fernández.

El eléctrico jugador del 'Estu' se refiere a la Mutualidad de Deportistas Profesionales, una mutua para deportistas en activo constituida por la Asociación de Futbolistas Españoles, la Asociación de Ciclistas Profesionales, la Asociación de Atletas del Equipo Nacional de Atletismo, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, la Asociación de Jugadores de Balonmano, y la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala.

A esta entidad, presidida por el presidente de la AFE Luis Rubiales, ofrece a los deportistas de estas asociaciones la posibilidad de realizar una serie de aportaciones a un fondo o plan de ahorro que luego pueden cobrar cuando se retiren con los intereses generados.

Su compañero Víctor Arteaga, un pívot de 2,12 formado en la cantera del Real Madrid y llegado al rival estudiantil tras pasar por el UCAM Murcia, asegura que estos temas sí se hablan en el vestuario, aunque lo que más pesa es la familia.

"La familia es la primera que te dice que ahorres lo más que puedas, porque la carrera del deportista es muy corta. El representante te aconseja también, pero el que toma la decisión eres tú y el que tiene que hacerlo, y todo lo que decidas tiene que ser bueno para tí", apunta.

El consejero delegado de Imantia Capital, con una larga trayectoria ligada al baloncesto y amistad con exjugadores como Nacho Azofra, Gonzalo Martínez, Juan Aisa o Alberto Herreros, coincide en que la familia es la principal fuente de consejos para los jugadores, aunque la situación es distinta en otros países.

"Bajo mi experiencia, los consejos vienen de la familia. En Estados Unidos se toman muchas decisiones en el vestuario, gente que viene y cuenta que ha conseguido un 10% en una inversión. Funciona mucho el boca a oreja. En España somos muy pudorosos sobre todo para reconocer que alguien nos ha timado con una inversión", comenta.

Su objetivo es mejorar la formación financiera de los jugadores y jugadoras que empiezan para que no se vean en apuros al final de sus carreras, sobre todo teniendo en cuenta que los representantes no suelen ofrecer este tipo de consejos para no arriesgarse a una mala inversión.

"En los honorarios de un agente ya están incluidas algunas asesorías, pero no se atreven a meterse en temas de inversión para no jugarse el dinero del jugador. Es muy arriesgado para un agente. Imagínate que pierdo a un jugador de la NBA porque la bolsa ha bajado. La asesoría que dan es más fiscal que financiera", asegura.

La alero Irene San Román, del Estudiantes de Liga Femenina 2, pone el otro punto de vista. Tanto ella como la mayoría de sus compañeras compatibiliza su carrera deportiva con su trabajo, porque el basket femenino no aporta los ingresos suficientes para ser profesional. En su caso, hace malabares para entrenar y cumplir coin sus turnos como enfermera en un hospital del sur de Madrid.

"Lo que yo he vivido es que ahora mismo vivir del baloncesto femenino es algo que muy poquita gente se puede permitir. La charla es muy interesante, es un tema que se debería hablar de forma más abierta, pero más acorde a jugadores de Liga Endesa o de Liga Femenina 1", apunta.

"Un jugador que tiene su primer contrato profesional, que ve que se puede comprar un coche con su dinero... Igual con 20 años no estás preparado para controlar esa situación, y esta iniciativa me parece súper interesante para este tipo de jugador que de repente tiene independencia económica", añade.

El proyecto de Imantia Deportistas está abierto a que clubes y federaciones soliciten charlas, al tiempo que cuenta con un blog en Internet en el que los responsables del programa publican artículos sobre temas económicos o ejemplos relacionados con el deporte.