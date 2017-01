Didac Costa y Romain Attanasio inician su 'batalla' en el Atlántico Sur

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa, que ayer tarde cruzó el cabo de Hornos y el 'Etamine du Lys' del francés Romain Attanasio, que lo hizo siete horas después han iniciado su particular 'batalla' en el Atlántico Sur por el décimo quinto puesto de la general.

El fuerte e inestable viento del oeste que sopla desde la cordillera andina ha frenado el avance de Costa, que ha tenido que rectificar su trayectoria y virar hacia el norte para alcanzar el estrecho de Le Maire y dejar la Isla de Los Estados por estribor.

Esta variación ha provocado que Attanasio se haya colocado a solo 30 millas (55 km) detrás de él y tras el paso del estrecho, la ruta hacia las Malvinas será clave para decidir esta cerrada lucha.

Costa ha explicado que: "Después de más de setenta días, impresiona volver a ver tierra y que sea justamente el Cabo de Hornos y cruzarlo es la mejor inyección de moral para remontar el Atlántico".

"La constante sucesión de borrascas junto a la acumulación de averías en las velas y su reparación me había fatigado mucho los últimos días. Espero encontrar pronto condiciones más favorables que me permitan reparar de nuevo dos de las velas y poder contar con ellas en el último mes de regata", ha añadido.

También ha agradecido a todos los que han hecho posible este momento y a todos que ,de una forma u otra, han colaborado en su proyecto.

En cuanto a la competición, en el Pacífico Sur solo quedan el holandés Pieter Heerema (No Way Back) y el francés Sebastien Destremau (Techno First)

En cabeza de la flota, a 340 millas (660 km) al noroeste de la meta de Les Sables d'Olonne, el 'Maître CoQ' de Jérémie Beyou espera el momento para virar al suroeste en rumbo directo a la llegada y está en un área de altas presiones que no facilita el momento de realizar la maniobra.

Aún así, Beyou considera que su llegada será el lunes por la mañana. No tiene prisa porque su tercer puesto es inalcanzable para sus rivales.

A 250 millas (480 km) al suroeste del archipiélago de Las Azores, se está librando otra 'batalla' por el cuarto puesto de la general. Jean Le Cam ( Finisterre Mer Vent), situado más al este, ocupa esta posición, seguido por Yann Elies (Quéguiner) a unas 20 millas (38 km) y Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac), tres millas detrás de él, pero Dick espera el momento para virar al este y superar a ambos rivales.

Clasificación general al final de la septuagésima sexta jornada

(21/01/2017 a las 13:02 horas)

Tiempo Final

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 74d.03h.35m.46s.

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson 74d.19h.35m.15s.

Distancia a meta

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou a 340 m.n (660 km)

.4. Finisterre Mer Vent (FRA) Jean Le Cam 1523

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 1555

... St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 1556

....

15. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 6.917 m.n.

Hasta 18 competidores (11 abandonos confirmados).