El colista experto en robar puntos a los "grandes" pone a prueba al Benfica

Lisboa, 21 ene (EFE).- A pesar de que ocupa la última plaza de la Liga portuguesa y cada semana ve alejarse más la salvación, el Tondela amenaza con complicarle la vida al líder Benfica este domingo, en un partido al que llega como el equipo que más puntos le ha robado a los "grandes" en las dos últimas temporadas.

El Tondela, un club del interior-norte de Portugal que juega este año su segunda temporada en primera división en toda su historia, está viviendo un momento complicado, hundido en la última posición de la tabla con apenas 10 puntos en toda la primera vuelta.

A cuatro puntos de la salvación, el Tondela se ha convertido inesperadamente durante su breve recorrido en primera en un "matagigantes" y ningún otro equipo le ha robado más puntos en las dos últimas temporadas a los tres "grandes" del fútbol portugués.

En total, ha evitado que nueve puntos suban a sus cuentas: la temporada pasada -cuando se salvó de volver a segunda en la última jornada- le birló tres puntos al Oporto y dos al Sporting, y en la primera vuelta de este año volvió a robarle dos a cada uno.

Con esas cifras, el Tondela supera incluso al que en los últimos años se ha alzado como el cuarto equipo de Portugal y lucha cada temporada por los puestos europeos, el Sporting de Braga, que les ha robado ocho puntos a los "grandes".

También supera a clubes de Madeira que suelen complicarle la vida a sus rivales cuando viajan a la isla, como el Marítimo (cinco) y el União da Madeira (la temporada pasada birló cinco puntos, este año juega en segunda división).

Tras obstaculizar al Oporto y al Sporting, ahora se prepara para visitar al único de los "grandes" que todavía no está entre sus víctimas, el Benfica, quien hasta ahora no ha mostrado problemas para superar al actual colista.

La temporada pasada se impuso por 4-1 en el Estadio de la Luz y por 0-4 en el campo del Tondela. Y este año, aunque con menos contundencia, las "águilas" ganaron en la primera vuelta por 0-2.

El conjunto encarnado llega al encuentro de este domingo tras sufrir un empate en la pasada jornada (3-3) con el Boavista, su primer tropiezo en Liga en el último mes y medio.

Pese al empate, el Benfica se mantiene líder y aventaja al Oporto en 4 puntos, sigue vivo en la Liga de Campeones -se enfrentará al Borussia Dortmund en octavos- y jugará las semifinales de la Copa de Portugal y la Copa de la Liga.

Aunque los de Rui Vitória no pueden dormirse en los laureles si no quieren que el Oporto siga recortando distancias, es el Tondela quien llega con más urgencia al partido, necesitado de puntuar para no ver esfumarse sus esperanzas de permanecer en primera.

Durante la temporada y media que el club "beirão" -como también se conoce al Tondela- ha estado en la máxima categoría del fútbol portugués, ya ha sido dirigido por cuatro entrenadores diferentes.

El primero en tomar las riendas fue el portugués Vítor Paneira, que duró apenas 7 jornadas y fue enseguida sustituido por su compatriota Rui Bento.

La experiencia de Bento no fue mucho mejor y, tras no conseguir buenos resultados, cinco jornadas después fue cesado y sustituido por el antiguo internacional portugués Armando Gonçalves Teixeira, conocido como "Petit".

Petit llegó en diciembre del 2015, cuando el Tondela era colista con solo 5 puntos, y consiguió mantener al equipo en primera división, lo que le llevó a firmar por dos temporadas más.

Sin embargo, los malos resultados de esta temporada acabaron poniendo fin a su contrato antes de tiempo y fue sustituido a principios de este mes por el portugués Pedro Miguel Filipe "Pepa", que intenta ahora enderezar el rumbo del equipo.