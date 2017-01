Beita Parra busca continuidad

Madrid, 21 ene (EFE).- Beatriz 'Beita' Parra (Badajoz, 1987) rememora con cierta nostalgia sus mejores momentos como futbolista, los que precedieron al histórico ascenso del Real Betis Féminas a la Primera División con ella como principal protagonista.

No hace mucho, concretamente en el mes de junio, saboreó la gloria siendo determinante en la definitiva eliminatoria de la promoción a la Liga Iberdrola ante el CD Femarguín, pero una sucesión de lesiones le negaron la ansiada continuidad en las dieciséis primeras jornadas del campeonato.

De hecho, la celebración de su primer gol en la máxima categoría se vio retrasada cuatro meses, desde el estreno del equipo bético el pasado 4 de septiembre hasta el último domingo de actividad.

El derbi andaluz disputado el 15 de enero en los Campos Federativos de La Orden fue el escenario elegido por Beita Parra para reencontrarse con el gol.

Batió en dos ocasiones a la internacional española Sara Serrat y fue reconocida como la mejor jugadora de la jornada 16 tras el triunfo (0-2) del Real Betis Féminas ante el Sporting de Huelva.

"Esos dos goles y ese reconocimiento para mí son muy importantes porque vengo de pasarlo mal con el tema de las lesiones. Me lesioné en el 'playoff' de ascenso y he estado prácticamente una vuelta entera sin encontrar mi mejor nivel, entre la lesión de la liguilla y la fractura de la mano. No he podido jugar, ni rendir en condiciones, ni aportar a mi equipo lo que le debería estar aportando", lamenta en una entrevista a EFE.

A la pacense le pesa no haber podido poner sus cualidades al servicio de sus compañeras con una mayor regularidad. Se lo impidió una sucesión de dolencias que todavía tiene presente y es que, a sus 29 años, siente que cada vez le cuesta "más esfuerzo y más tiempo volver a coger el ritmo de competición".

Lejos de su mejor versión se vio en los últimos meses, aunque Beita Parra, admiradora de la goleadora levantinista Adriana Martín -quien también militó en el Chelsea inglés y en el Western New York Flash estadounidense, entre otros-, confía en poder tomar impulso tras los dos tantos que gritó en el feudo del Sporting de Huelva.

"Espero que me suponga una pequeña inyección de moral para volver a encontrarme de nuevo a gusto. Espero que sea así, porque quiero aportar lo que el Betis necesita en forma de goles, asistencias y trabajo defensivo. Quiero jugar y darle a mi equipo lo que necesite en cada momento. Si las lesiones me respetan y María Pry me quiere en el 'once' voy a dar el máximo de mí", abunda.

La afición bética está acostumbrada a que ella sea determinante. Lo fue en su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español con sus goles ante el CD Fermaguín. Y ahora se propone seguir exhibiendo talento y acierto pese a la condición de debutante del conjunto andaluz, convertido en la revelación de las dieciséis primeras fechas de la Liga Iberdrola.

"Nosotras tenemos los pies en la tierra", se adelanta al ser preguntada por el buen momento del Real Betis Féminas, asentado ya en la décima plaza de la tabla. "Trabajamos muy duro a diario para conseguir nuestro objetivo, que es la salvación", agrega.

Hay, sin embargo, otro reto que ilusiona a la afición: la Copa de la Reina, un torneo que reunirá a las ocho mejores escuadras del curso. "Si cuando la permanencia sea matemática la gente de la grada lo sigue pidiendo, lucharemos por la Copa. Pero ahora mismo lo importante es salvarnos de forma matemática", repite Beita Parra.

Al vestuario verdiblanco, no obstante, le salen las cuentas. "Miramos la clasificación con el gusanillo de meternos. Estamos concienciadas, aunque es verdad que nuestro objetivo ahora mismo es no descender", asegura la centrocampista extremeña.

Lo dice con la tranquilidad que al Real Betis Féminas le reportan los 18 puntos acumulados. Diez son los que les separan del descenso, por eso las pupilas de María Pry se permiten incluso disfrutar ante rivales de la talla del Barcelona, al que frenaron (1-1) en Sevilla, o ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, ante quienes cayeron por la mínima.

¿Cuál es la clave? "Dar el salto de Segunda a Primera División no es fácil. Hay mucha diferencia, pero en el caso del Betis lo más importante es que todas vamos subiendo nuestro nivel. Además, estamos aprovechando la conexión y la unión que existe entre las jugadoras. Somos una única persona cuando estamos jugando y eso se refleja en la buena temporada que estamos haciendo", sostiene.

Preguntada por las expectativas depositadas sobre el cuadro bético, Beita Parra no duda. "Yo confío mucho en mi equipo. A lo mejor no de forma reciente, no esta temporada ni la que viene, pero el Betis está haciendo un trabajo excepcional. Si los frutos no se ven en un par de años, no creo que tarde mucho más en estar entre los equipos punteros de la Liga", sentencia.