Víctor: "Es prematuro hablar de equipos hundidos"

Sevilla, 20 ene (EFE).- El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez, ha asegurado hoy en referencia al Sporting de Gijón, su rival del domingo, que "es prematuro hablar de equipos hundidos" y que los gijoneses, con el nuevo entrenador", Joan Francesc Ferrer 'Rubi', experimentarán "un aumento de animación y cambios tácticos".

Víctor ha dicho en rueda de prensa estar convencido de que "los de abajo tienen que reaccionar" porque disponen de "tiempo y partidos", de modo que se tomará el duelo ante el Sporting "igual que el partido ante el Leganés", ya que una victoria lo haría "acabar la primera vuelta con 24 puntos" dispuesto a "escalar posiciones en la segunda".

El técnico madrileño ha advertido de que "queda mucho y la clasificación puede dar muchas vueltas", aunque no por ello piensa que el del domingo sea "un partido de más de tres puntos, pero sí importante".

El preparador bético no ha querido referirse a la posible cesión del centrocampista de la Real Sociedad Rubén Pardo, que el club tiene casi cerrada, ya que "el cuerpo técnico no habla de mercado" y además, no desea "tomar decisiones de manera precipitada" puesto que "no hay urgencias".

Por último, Víctor ha calificado como "una desgracia" la lesión que apartará a Joaquín Sánchez de los terrenos de juego durante un mes, aproximadamente, y espera "que se recupere lo antes posible".