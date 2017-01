Trump escribe a May tras recibir una copia de un discurso de Churchill

Londres, 20 ene (EFE).- El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha escrito a la primera ministra británica, Theresa May, después de que ésta le enviara una copia de un famoso discurso de Winston Churchill, informaron hoy fuentes oficiales.

Un portavoz de la residencia de Downing Street no quiso entrar en detalle sobre el contenido de la misiva, pero dijo que se refería al regalo que le hizo May el pasado diciembre sobre el discurso del ex primer ministro británico conservador en diciembre de 1941.

En ese discurso -pronunciado por Churchill ante los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU tras el ataque japonés a Pearl Harbour-, el entonces primer ministro expresó su esperanza de que los pueblos del Reino Unido y de EEUU pudieran "caminar juntos" en "justicia y paz".

"La primera ministra ha hablado varias veces con el presidente electo, le ha escrito al presidente electo, ha recibido una carta del presidente electo y se reunirá con él pronto", indicó el portavoz del 10 de Downing Street.

"Han conversado y seguirán haciéndolo", insistió.

May tiene previsto viajar esta primavera a Washington para reunirse con Trump, quien asume hoy como presidente de EEUU.

Hace unos días, Trump declaró al periódico "The Times" que esperaba negociar un acuerdo comercial con el Reino Unido tras el "brexit", la salida británica de la Unión Europea (UE).