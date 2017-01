Quique S. Flores: "Este partido marcará lo que queremos ser esta temporada"

Sant Adrià de Besòs , 20 ene .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado hoy que el encuentro de mañana contra el Granada, a las 13.00 horas en Cornellà-El Prat, "marcará" lo que quieren "ser esta temporada", y ha reconocido que su bloque estuvo lejos de su mejor versión en Valencia.

El técnico, que ha aseverado que el choque de Mestalla "fue un error" y no quieren repetirlo, busca "la rebeldía y no el conformismo", ha lamentado especialmente "perder sin haber emocionado".

"No hay nada que nos ponga más tristes que haber decepcionado a los nuestros", ha apostillado.

De todos modos, Quique Sánchez Flores ha insistido en el compromiso del grupo durante toda la temporada: "Nos duele haber perdido sin haber emocionado, aunque de esta plantilla no se puede dudar porque son futbolistas excelentes. Pero cuando cometemos un error tenemos que mejorar".

Respecto al Granada, el entrenador ha advertido del peligro del rival, pese a ser penúltimo en la clasificación, y ha destacado que ha puesto en apuros a varios conjuntos. "Respetamos al rival siempre, pero si queremos ser protagonistas debemos centrarnos en nuestra propia mejora", ha dicho.

Por otra parte, el responsable del banquillo catalán ha valorado el futuro del delantero ecuatoriano Felipe Caicedo: "Todos sabéis la situación y veremos cómo se resuelve. Se puede ir o se puede quedar. Si sigue con nosotros seguirá siendo uno más". "Probablemente salga, pero el mercado es impredecible", ha apostillado.

En caso de que el ariete deje la entidad, todo apunta a que el exblanquiazul Sergio García, ahora en Catar, sea su relevo. "Todos los departamentos y los aficionados tienen una inmensa valoración de este jugador. A mí, siempre me ha gustado cuando me he enfrentado a él, era de los buenos. Es fundamental", ha analizado el técnico.

La prioridad en este mercado de invierno, ha explicado Quique Sánchez Flores, es recuperar a los lesionados de la enfermería. En este sentido, el preparador ha desvelado que al delantero brasileño Leo Baptistao, con una talalgia, "aún le quedan unas dos semanas, pero no sabemos el estado físico en el que volverá".