Quino Soler: "A España la veo jugando bien y es favorita ante Brasil"

Córdoba, 20 ene (EFE).- El entrenador del Ángel Ximénez-Avia, Quino Soler, elogió este viernes la actuación de la selección española en la fase de grupos del Mundial de Francia, donde la vio "jugar bien" en una competición en la que fue "de menos a más", por lo que ahora la ve como "favorita" ante Brasil en octavos de final.

"Objetivamente, España me está gustando. Se han trabajado bien los partidos y a Jordi Ribera -seleccionador- le deseo lo mejor, que es ganar. El jueves se hizo un gran partido ante Eslovenia porque hay capacidad, por lo que se le dio un repaso", apuntó a Efe Quino Soler.

España terminó la primera fase como líder de grupo contando los partidos por victorias, lo que para el técnico del conjunto cordobés de la Asobal "garantiza mucho, como no cruzarse con Francia hasta la final", pero "ahora se entra en la fase que se juega a vida o muerte", puntualizó.

"Yo soy de los que prefiero ganarlo todo, aunque luego se puede perder el primer cruce. Hay una teoría sobre esto que me dijo precisamente Veselin Vujovic, el entrenador de Eslovenia, cuando éramos compañeros en el Granollers, y es para ganar algo siempre tienes que perder algo por el camino, aunque en ocasiones no se cumple y se gana toda la competición de manera inmaculada", dijo.

El preparador malagueño comentó que el Mundial está "entretenido y hay una igualdad terrible", para situar a Francia y Alemania como principales rivales de España en la lucha por el título.

Antes habrá que eliminar a Brasil, en un duelo en el que "se enfrentarán padre e hijo", al recordar los "muchísimos años de trabajo de Jordi Ribera como seleccionador brasileño", por lo que prevé un partido "muy emotivo, con unas connotaciones sentimentales grandes".

Quino Soler se refirió a la puesta en práctica de la nueva norma que sustituye al portero para atacar con siete jugadores, algo que sólo aprueba "como recurso cuando hay que remontar".

"Realmente a mí no me gusta, no termina de convencerme. La norma la veo bien cuando estás en inferioridad para igualar numéricamente, pero atacar con siete no termino de verlo. En algún momento te puede estorbar por ser más. Ya veremos si la norma tiene continuidad o es efímera", subrayó Soler.