Morella amanece con medio metro de nieve

Morella , 20 ene .- La localidad castellonense de Morella, distinguida como uno de los pueblos medievales más bellos de España, ha amanecido hoy con una capa de nieve que alcanza los 50 centímetros de espesor tras una nevada como no se recuerda desde años, según ha explicado a EFE el alcalde, Rhamsés Ripollés.

El regidor, a quien la nevada le ha sorprendido fuera del municipio, al que no puede acceder por carretera debido al hielo y la nieve acumuladas en las calzadas, ha informado de que se han suspendido las clases en la capital de la comarca de Els Ports, en el interior norte de la provincia de Castellón.

Ha explicado que la nevada, no obstante, no ha causado incidencias destacables, más allá de quienes no han podido acceder al pueblo y de los transportistas que se han tenido que quedar a dormir en él.

Desde el Ayuntamiento de Morella se recomienda a los vecinos que no hagan uso de los coches mientras se retira la nieve de las vías y los accesos al centro de salud.

Ripollés ha asegurado que las carreteras principales de acceso a Morella están "muy mal", se mantienen cerrados los dos puertos de montaña de los alrededores, como el de Querol, donde algunos camiones han tenido problemas por las placas de hielo y la nieve.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros se han desplomado esta noche hasta los 3,5 grados bajos cero en Morella, municipio de unos 2.800 habitantes que forma parte de la red "Los pueblos más bonitos de España".