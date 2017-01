Luis César no mira "la clasificación" y tiene "máximo respeto" a Nàstic

Lugo, 20 ene (EFE).- Luis César Sampedro, entrenador del CD Lugo, ha afirmado que no se detiene a mirar "la clasificación" de LaLiga 1|2|3, en la que su equipo es sexto y el colista es su próximo rival, el Nàstic de Tarragona, al que tiene "máximo respeto" porque hace unos meses luchó por ascender a LaLiga Santander.

"Sabemos que tenemos un buen equipo delante y no miro la clasificación, no me detengo a mirarla porque en noventa minutos en Segunda División puede pasar cualquier cosa. Tengo máximo respeto para el Nàstic", comentó en rueda de prensa.

Del conjunto catalán, al que dirigió, dijo que tiene "una buena plantilla" y recordó que cuenta con "seis o siete jugadores que hace medio año se estaban jugando una plaza de promoción de ascenso que consiguieron".

"Han cambiado algunos futbolistas y el entrenador, que lleva unos partidos, y tiene un estilo un poco diferente. Espero un partido complicado, áspero, difícil, rudo, con ciertas similitudes al de la semana pasada con el Alcorcón (1-0)", pronosticó.

El Nàstic necesita ganar para acercarse a las posiciones que dan la permanencia en la categoría de plata, de las que le separan cinco puntos.

"Cuando un ser humano tiene necesidad, también tiene motivación para satisfacerla. La motivación es el motor del mundo emocional de un individuo. Cuanta más necesidad, mas motivación, más fuerzas se movilizan. Ese es el equipo que vamos a tener enfrente, un equipo muy motivado por la necesidad", expuso.

El Lugo tratará de "igualar ese motor emocional pero con cabeza" para arrancar con buen pie la segunda vuelta, en la que no se conforma con lo que firmó en la primera.

"Soy de los que pienso que si te fue bien tienes la posibilidad de que todavía te pueda ir mejor. Así camino por la competición. No me detengo en lo logrado, no me paro, sigo avanzando y voy a por más, a por más puntos, que mi equipo sea mejor, más registros, más de todo. Esa es la mentalidad que debemos tener", sostuvo.

El técnico se congratuló de la ampliación del contrato del centrocampista Antonio Campillo, que continuará en el club hasta 2019.

"Campillo está haciendo una buena temporada, terminaba contrato y es una buena noticia para el CD Lugo porque al final nuestro club va a seguir contando con un buen jugador", declaró.

Además, el equipo sigue atento a las evoluciones del mercado para intentar cerrar algún fichaje este mes tras haber incorporado en diciembre a Fede Vico.

"Estamos expectantes de ver el mercado final. Hay jugadores que quieren venir al Lugo, pero nosotros no les queremos y hay jugadores que queremos y estamos pendientes de ver si podemos traerlos. Es como una partida de póquer. Hay que esperar la jugada", expuso.