Francisco ve al UCAM en camino de lograr la primera victoria desde su llegada

Murcia, 20 ene (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Francisco Rodríguez, ha dicho hoy que ve a su equipo "en el camino de conseguir la primera victoria" desde su llegada al banquillo el pasado 13 de diciembre y que su objetivo es "llevar a los jugadores a su mejor nivel".

El técnico almeriense, quien desde el banquillo universitario ha soportado dos derrotas, una en la Liga y otra en la Copa del Rey, y dos empates en el torneo liguero, se ha mostrado confiado en rueda de prensa ante el choque de mañana ante el Zaragoza, de la vigésima segunda jornada de LaLiga 1/2/3, a las 20 horas en el estadio La Condomina.

El cuadro universitario está en puesto de descenso y en esa situación recibirá a un rival del que Francisco ha destacado su potencial: "Es un equipo cuya meta es estar arriba y subir a Primera, pero sigue siendo de Segunda y trataremos de hacer las cosas bien para superarle y sumar los tres puntos".

"Por nuestra parte no va a quedar", ha dicho, al tiempo que ha comentado que "no hay presión del entorno, solo ilusión por conseguir la permanencia".

La idea, ha afirmado, "no es tener un once tipo, sino hacer que todo el mundo se sienta importante en el equipo y se vea con posibilidades de jugar".

Además, ha manifestado que está al cien por cien centrado en el siguiente encuentro y no en el capítulo de fichajes: "No me preocupa si van a llegar o no más refuerzos, pues sólo estoy pensando en el partido ante el Zaragoza".