Durán: "La Copa no ha podido ser, pero quiero jugar los 'play off'"

Bilbao, 20 ene (EFE).- Carles Durán, entrenador del RETAbet Bilbao Basket, subrayó que después de haberse quedado fuera de la Copa del Rey, al haber acabado la primera vuelta en novena posición a dos victorias de la octava plaza, el objetivo de su equipo es dar una ilusión" a sus seguidores y jugar los 'play off' por el título.

"Quiero jugar el 'play off' y eso va a pasar porque los que están por encima lo hagan regular y nosotros mejor que en la primera vuelta. Nuestra ilusión es darle una ilusión a nuestra gente. No ha sido la Copa, pues tiene que ser el 'play off'", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa a la visita al Movistar Estudiantes.

Para esa cita del próximo domingo en el WiZink Center de Madrid Durán cuenta con las bajas de Danilo Nikolic y Micheal Eric, que se produjo un esguince de tobillo contra el Baskonia, y la duda de Borja Mendia, que se restablece de un esguince en el hombro derecho.

Esas ausencias dejan a Ivan Buva y Axel Hervelle como únicos pívots disponibles de la primera plantilla y van a obligar al preparador catalán a echar mano de dos de los jugadores convenidos del club vasco, los interiores Vasilije Vucetic y David Iriarte.

Para Durán la racha de resultados en las últimas semanas, en las que solo ha ganado uno de los últimos siete partidos, no supone que el equipo esté "en una debacle total", aunque sí ha admitido que necesitan volver a ganar y, sobre todo, "recuperar sensaciones".

"Lo peor, y en eso me critico el primero, es que la imagen que hemos dado no es la que se merece este club y esta afición. Queremos mejorar y no ser tan débiles en ciertos momentos. Debemos ser capaces de ganar madurez y mentalidad cuando el equipo está débil y ser más sólidos defensivamente cuando lleguen esos momentos", explicó.

"Ahora que perdemos solo se ve lo negativo. Necesitamos ganar porque mentalmente te ayuda y te libera. Hablando de baloncesto el equipo no esta en mal punto, pero en mentalidad y en la demostración de carácter tenemos que volver a ser o que representa el Bilbao Basket", incidió.

De cara al partido de Madrid, Durán admitió que "con solo dos jugadores interiores" se va a ver obligado a introducir "alguna variación" en su juego ante un rival con "muchas tablas" del que no solo destacó la faceta anotadora de Edwin Jackson, que promedia más de 21 puntos por partido.

"También su juego interior con Savané, Page y Suton es muy importante y también el de Cook o Jordi Grimau, jugadores muy experimentados en la liga", resaltó.