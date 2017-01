El buen debut de Vitor Faverani hace olvidar al discutido Joey Dorsey

Barcelona, 20 ene (EFE).- El debut del nuevo fichaje del Barça Lassa, el brasileño Vitor Faverani, ha hecho olvidar a Joey Dorsey, que en los últimos 10 partidos anotó de media 3,4 puntos, frente a los 18 del nuevo pívot en su estreno anoche con los azulgrana en la Euroliga, donde fue además el jugador mejor valorado del partido.

Tras el despido del estadounidense Dorsey por criticar a los servicios médicos del club, el nuevo jugador del Barça ha cumplido con creces las expectativas que secretario técnico Rodrigo de la Fuente apuntaba el día de su fichaje.

"Puede aportar intensidad, energía y polivalencia al equipo, dando una marcha más cuando salga a pista", aseguró el 'manager' deportivo de la sección de baloncesto del Barça.

Con la entrada en la pista de Faverani, en su debut contra el Anadolu Efes Istanbul (89-78), el pívot confirmó los presagios de De la Fuente, revitalizando el juego del equipo con siete puntos en el primer cuarto.

El jugador brasileño tuvo una actuación loable, con un total de 18 puntos, 8 rebotes y 23 de valoración -la mejor puntuación del encuentro-, aportando soluciones por dentro, ante la defensa al hombre del equipo turco.

En un partido en el que los triples de Koponen y la entrada de Faverani dieron aire fresco al equipo, las malas sensaciones de los azulgranas no se desvanecieron, pero la victoria les sitúa a una del grupo del 'playoff' de la Euroliga.

"He intentado dar algún momento de alegría cuando he notado momentos de dificultad", afirmó jugador brasileño con pasaporte español al finalizar el partido, aunque dudó de si era el debut perfecto: "No sé si es un debut soñado, pero sí que tenía muchas ganas de hacerlo con victoria, que era lo más importante".

Con tiempo para haberse aprendido tan solo cuatro o cinco jugadas, Bartzokas señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro que Faverani había jugado con "mucha confianza" y que en la Euroliga "hay que ajustarse porque los pívots son más móviles y más atléticos, pero lo ha hecho en muy pocos días".

Por contra, los números que cosechó Joey Dorsey en sus últimas actuaciones como azulgrana distan considerablemente de los de Faverani en su debut: 3 puntos de media en los últimos cinco partidos de la Liga Endesa, con 4 rebotes de promedio y una valoración de 5,4.

En la Euroliga, los números de Dorsey siguen la misma línea, donde en los últimos cinco encuentros rozó los 4 puntos y 6 de valoración, ante los 18 puntos de Faverani en su primer partido y 23 de valoración.

Faverani, proveniente del UCAM Murcia, ha pasado por el Unicaja de Málaga, por cesiones en el Zaragoza Basket y el Guipúzcoa Basket (2004-2009), en el Murcia (2009-2011), en el Valencia Basket (2011-2013) y el Maccabi de Tel Aviv (2015), así como por la NBA durante dos temporadas en los Boston Celtics (2013-2015).

A pesar de la poca fiabilidad que está mostrando el conjunto de Bartzokas, el técnico azulgrana negó que el club estuviera buscando alguna incorporación más para reforzar la plantilla.

El próximo partido del conjunto azulgrana se disputará en Atenas el próximo martes contra el Panathinaikos, correspondiente a la fase de grupos de la Euroliga, y le seguirán, este mes de enero, dos enfrentamientos contra el Baskonia en la competición europea y en la Liga Endesa.