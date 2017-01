La Bolsa española cae el 1,38 % y firma su peor semana desde noviembre

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha caído el 1,38 % en la que se ha convertido en su peor semana desde mediados de noviembre, tras registrar cuatro sesiones consecutivas a la baja, una racha que ha conseguido romper hoy, cuando ha subido un leve 0,01 %, hasta los 9.380,10 puntos.

La comparecencia de la primera ministra, Theresa May, para anunciar un "brexit" duro, que incluye la salida del mercado único, y la celebración de la primera reunión de 2017 del Banco Central Europeo (BCE), que ha mantenido su política monetaria, han marcado esta semana, en la que Donald Trump ha tomado posesión de su cargo.

La Bolsa española ya comenzó la semana a la baja, con pérdidas del 1,07 %, que la situaron en los 9.410 puntos.

El resto de plazas europeas secundaron esta tendencia al igual que las asiáticas, que también terminaron la sesión en negativo, mientras que Wall Street permaneció cerrado por la celebración del día de Martin Luther King.

El IBEX 35 continuó con las pérdidas el martes, y se situó en los 9.394,90 puntos, tras ceder un 0,16 %.

Sin embargo, la mayor caída del día la registró la bolsa de Londres, al bajar el 1,46 %, arrastrada por las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, que precisó sus prioridades para el "brexit", que incluyen la salida del mercado único y más implicación del Parlamento, al que someterá a votación el acuerdo definitivo al que llegue con Bruselas para que el país salga de la UE.

May también manifestó su intención de reducir drásticamente la inmigración en el Reino Unido, aunque subrayó la necesidad de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea.

La libra esterlina reaccionó con el mayor rebote diario desde 2008, más del 1,5 %, hasta los 1,239 dólares.

Tras la caída del martes, el mercado continuó el miércoles con la racha bajista con la que comenzó la semana, y el IBEX 35 se anotó un leve retroceso del 0,09 %, hasta los hasta 9.386,20 puntos.

La Bolsa española abrió ese día con ligeras subidas y llegó a superar la barrera de los 9.400 puntos a mediodía gracias a Telefónica.

Sin embargo, ni las ganancias de esta compañía ni las del resto de grandes valores fueron suficiente para evitar que el selectivo volviera a los números rojos.

Ya el jueves, se conocieron los datos de la inflación en Europa correspondientes a 2016, con un 1,1 % en la zona del euro y un 1,2 % en el conjunto de la Unión Europea, principalmente por la subida de los carburantes para el transporte.

No obstante, esta ligera recuperación no alcanza todavía el objetivo del 2 % fijado por el Banco Central Europeo (BCE), por lo que la institución presidida por Mario Draghi no realizó ningún movimiento en su reunión de política monetaria del jueves.

Draghi se mostró satisfecho con los efectos que su política monetaria ha tenido hasta ahora, y argumentó que no variará su hoja de ruta pese al repunte de la inflación, porque el alza de los precios debe ser duradero, y no transitorio como en la actualidad.

Así, en la penúltima sesión de la semana, el IBEX 35 retrocedió un 0,08 %, hasta 9.379,10 puntos, y las ventas también se instalaron en el resto de plazas europeas.

Por su parte, Wall Street cerró con pérdidas, tanto en el S&P 500 como en el Dow Jones, a pesar de que el "libro beige" de la Reserva Federal de EEUU (Fed) pronosticó el día anterior una subida de salarios y precios que consolidarán la recuperación económica del país.

Además, al contrario de las políticas de Draghi para Europa, la presidenta de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Janet Yellen, adelantó varias subidas de tipos de interés hasta 2019.