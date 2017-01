Baraja: "Hay que convivir con las críticas, esa exigencia nos hará mejores"

Madrid, 20 ene (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Rayo Vallecano, asumió que en el fútbol hay que "convivir con las críticas" cuando los resultados no llegan, pero aseguró que "esa exigencia hará mejor" a su equipo, que esta jornada se mide al Elche, un conjunto con "buenas individualidades".

En lo que va de año, el Rayo contabiliza sus partidos por empates frente a Córdoba y Sevilla Atlético, este último en Vallecas.

"El grupo está con la sensación de que intenta las cosas, pero los resultados no llegan. Es normal en el fútbol y hay que convivir con las críticas y las opiniones. Esa exigencia nos hará mejores. A mí me gusta esa exigencia. Hay que revertir esas críticas y que sean aplausos", dijo Baraja, en rueda de prensa.

"La mentalidad se cambia desde el trabajo, desde el día a día. Trato de que cada uno saque su mejor versión y sume para el equipo. Si la temporada es una mierda o no habrá tiempo de discutirlo y estamos a tiempo de cambiar ese concepto y llevarlo a otra cosa", confesó.

Esta jornada el Rayo se enfrentará al Elche, equipo al que la pasada campaña dirigió Baraja.

"Ha cambiado bastante de lo que éramos el año pasado en cuanto a plantilla y la idea de juego, aunque tiene individualidades buenas. Debemos tratar de conseguir imponernos en el partido, que es de necesidades y tensión. Lo importante es ver al Rayo que yo quiero, con esa intensidad, y pensar que por el trabajo pueden llegar los tres puntos", manifestó.

Pese a que los resultados no están siendo positivos para el Rayo en las últimas jornadas, Baraja aseguró que seguirá apostando por su idea de juego.

"Creo en una idea y es fundamental una buena elección de jugadores en el once. No están llegando los resultados, pero me siento preparado para sobrellevar este tipo de situaciones y quiero transformar esto. La exigencia es alta porque sólo vale ganar y mirar hacia arriba. Me motiva más esta situación", concluyó.