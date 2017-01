AEB: la banca devolverá entre 2.000 y 3.000 millones por cláusulas suelo

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha asegurado hoy que los bancos devolverán a sus clientes entre 2.000 y 3.000 millones de euros por lo que les cobraron de más por las cláusulas suelo, una cantidad que "no comprometerá la solvencia" de las entidades.

En declaraciones a Onda Cero, Roldán ha dicho que esa cantidad es inferior a los 4.000 millones que había calculado el Banco de España basándose "en el 'stock' que había hace unos años" y también porque algunos bancos ya han llegado a acuerdos con sus clientes afectados.

En cualquier caso, recomendó "no dramatizar" y "no demonizar" a todo el sector por unas cláusulas suelo que en general "no son ilícitas", están contempladas en el ámbito jurídico, y además no todos los contratos las incluían.

Roldán ha hecho estas declaraciones poco antes de que el Consejo de Ministros apruebe hoy un Real Decreto que establecerá la forma en que los bancos deben actuar para devolver a sus clientes con cláusulas suelo todo lo que les han cobrado de más.

Sin embargo, sí abrió la puerta, sin decirlo expresamente, a la posibilidad de que la banca encarezca las hipotecas a partir de ahora, pues ya no contarán con la baza de incluir estas cláusulas en los nuevos contratos, y advirtió de que la cartera hipotecaria es a largo plazo y las decisiones que la afectan "son delicadas".

La decisión final (sobre el precio de las hipotecas) dependerá de la evolución de los tipos de interés y de la competencia que haya en el sector, explicó Roldán, que añadió que quizá es el momento de considerar el paso a tipos de interés fijo en las hipotecas.