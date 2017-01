Viñales: "Vamos a dar mucha batalla a nuestros rivales"

Madrid, 19 ene (EFE).- El piloto español Maverick Viñales, aseguró a EFE que va a dar "mucha batalla" con su nuevo equipo Movistar Yamaha a sus "rivales" en el Campeonato del mundo de MotoGP.

"Creo que soy uno de los candidatos al título. El primero que tiene que creer es uno mismo. Estoy contento y con muchas ganas de que empiece todo y ver las sensaciones en la nueva moto", explicó Viñales en una entrevista a EFE después de la presentación del nuevo proyecto del equipo Movistar Yamaha para el Campeonato del mundo.

Sobre su nueva moto, el piloto de 22 años explicó que "tiene una buena tracción en la rueda trasera", pero "se pueden mejorar cosas". "Tanto Valencia como en el test de Sepang estuvimos trabajando duro y ahora estamos esperando las nuevas evoluciones", reconoció.

"Me gustaría poder tener una moto que pudiera frenar un poco más agresivo. Frenar más tarde creo que es importante para hacer un duelo. En una última vuelta poder tener ese plus es importante. De todas formas es una moto muy completa así que muchas cosas no se pueden pedir", añadió Viñales.

Para Viñales las primeras carreras son "importantes" para el Campeonato. "Europa es un factor muy grande porque son muchas carreras pero fuera de Europa hay que hacerlo bien e intentar estar delante", finalizó.