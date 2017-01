Omic: "Vengo para jugar más minutos y ayudar a este equipo"

Málaga, 19 ene (EFE).- El pívot esloveno Alen Omic dijo hoy, en su presentación como nuevo jugador del Unicaja, que llega para jugar "más minutos" tras el acuerdo del club al que pertenece, el Anadolu Efes de Estambul, con la entidad cajista para su cesión hasta el final de temporada.

Omic, de 2.16 metros y con el sueño "de ir a la NBA", manifestó a los periodistas que tiene contrato vigente con el Anadolu turco y que ya se verá el tiempo que estará en el Unicaja, adonde llega "para ayudar a este equipo".

"Conozco muy bien la Liga y vengo a dar mucho por mi nuevo equipo", afirmó el pivot esloveno, quien confesó que le gusta la ciudad tras los tres días que ha pasado en ella y que ha constatado que el Unicaja es un "equipo es muy bueno" al que llega para ayudar "en todo lo posible" y que tendrá que adaptarse paulatinamente

Dijo que "tampoco" va a llegar y "cambiar todo", pero que "será un proceso" en el que contará con la aportación del pívot serbio Dejan Musli, a quien indicó que conoce "muy bien", del que dijo que es "un buen jugador" y con quien señaló que quiere "llegar lejos en la Eurocup, hacer lo mejor en la Copa y en la ACB".

Comentó que le hablaron muy bien del club y de la ciudad el base uruguayo exjugador de Unicaja Jayson Granger, actualmente en el Anadolu Efes; y su compatriota y compañero de selección Zoran Dragic; y reconoció que los pocos minutos de que ha disfrutado en el conjunto turco se deben a diversas causas.

"Jugué muy bien en el Gran Canaria, después firmé un contrato muy rápido con el Efes porque el técnico Velemir Perasovic me llamó para firmar y no me lo pensé mucho", señaló el pívot, quien consideró que sus minutos no se correspondieron con su juego y su aportación al equipo.