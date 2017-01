Montoro dice que España cumplirá el déficit sin ajustes, pero vigila desvíos

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido hoy en el Senado que España cumplirá el objetivo de déficit público comprometido con Bruselas para este año del 3,1 % del PIB, "sin tomar medidas adicionales", aunque el Gobierno estará "atento" a posibles desviaciones.

Montoro ha comparecido hoy en la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las líneas generales de su departamento, una semana después de hacerlo en el Congreso de los Diputados y tras la Conferencia de Presidentes que ha puesto encima de la mesa la necesidad de reformar la financiación autonómica.

El ministro ha destacado que, aunque aún no hay Presupuestos Generales del Estado para 2017, el borrador remitido a Bruselas ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, que ve "factible" reducir el déficit público "a los ritmos que fija el Gobierno sin tomar medidas adicionales".

Las medidas aprobadas -tanto aumentos tributarios como cambios en el sistema fiscal, entre ellos el endurecimiento de los aplazamientos- "representan un esfuerzo estructural suficiente" para cumplir el objetivo de déficit público de 2017, el "más difícil" en términos cuantitativos pero "no de bienestar" de los ciudadanos.

Así, aunque en principio no son necesarios nuevos ajustes, "el Gobierno debe estar atento" a posibles desviaciones en el objetivo de déficit, ya que está obligado a "seguir las advertencias" de las instituciones europeas, una cuestión sobre la que ahora existe "corresponsabilidad" con el resto de grupos políticos.

Montoro ha reconocido que existe una "pequeña desviación" entre las previsiones de déficit del Gobierno (3,1 % del PIB) y la Comisión (3,3 %), que de confirmarse implicará adoptar "las medidas necesarias a medida que transcurra este ejercicio" para garantizar el cumplimiento.

En cualquier caso, ha reiterado que "el Gobierno está convencido de que el escenario de crecimiento económico y las nuevas medidas adoptadas son suficientes para llegar al 3,1 %" del PIB de déficit.

El ministro ha puesto el énfasis de su intervención en la necesidad de contar cuanto antes con unos Presupuestos para este año, que además deberían presentarse "en plazo" para evitar las dudas sobre la estabilidad política del país.

En ese sentido, ha insistido en la necesidad de lograr el apoyo de la oposición porque "el Gobierno no va a traer a las Cámaras un proyecto de Ley de Presupuestos que no esté acordado".

"No nos podemos permitir el lujo de no tener Presupuestos", ha subrayado, pero ha avanzado que preferiría no presentar ningún proyecto antes que afrontar el riesgo para la estabilidad política que supondría que el proyecto de cuentas fuera rechazado.

Para ello, se ha mostrado dispuesto a "poner todo lo que esté de mi parte para que ese entendimiento sea posible y podamos concretarlo", porque "las diferencias no deben evitar tomar decisiones conjuntamente".

"Seguiremos siendo diferentes, pero debemos coincidir en lo fundamental", ha insistido, al tiempo que ha reiterado que la prioridad de esta legislatura es "continuar con el crecimiento económico y la creación de empleo" hasta "dar por vencida la crisis".