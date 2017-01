Mendilibar: "Con el Atlético nada nos sale bien"

Madrid, 19 ene (EFE).- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, calificó como "dura" la derrota por 3-0 con el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, dijo que "parece que estás jugando bien y te ganan" y lamentó que a su equipo no le sale "nada bien" con ese rival "ni el juego ni el resultado ni parece que el árbitro".

"Si me dices que el tercer gol es fuera de juego no sé qué decirte, venimos de recibir el 1-0 en la Liga también en fuera de juego... Con el Atlético de Madrid no nos sale nada bien ni el juego ni el resultado ni parece que el árbitro", valoró el técnico en rueda de prensa al término del duelo en el estadio Vicente Calderón.

"Es justo (el 3-0) porque los tres goles han sido legales. Los han metido bien. No sé si el juego de unos y otros quiere decir que el resultado sea bueno o no, pero al final el Atlético de Madrid es un equipo que te hace cometer errores y ellos es muy difícil que los cometan y saben aprovecharse de ello", explicó minutos antes.

"Igual que en la Liga, que parece que estás jugando bien y te ganan. Y te ganan bien además, no te ganan con apuros ni nada. El resultado es duro para el partido de vuelta", prosiguió el técnico, que no dio por resuelta la eliminatoria: "No se puede decir nunca que esté decidida, hay que jugar el partido, pero es muy complicado. Es muy difícil hacerles un gol, pues poder hacerle tres...".