Laso: "El Zalgiris es un equipo difícil de ganar"

Madrid, 19 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, calificó al Zalgiris Kaunas, su próximo rival en Euroliga en la ciudad lituana, como "un equipo bien construido y difícil de ganar" y como prueba puso el partido de la primera vuelta que les costó "mucho".

Para este choque, Laso podrá contar con todos sus efectivos menos con el lituano Jonas Maciulis. "Tiene una amigdalitis y no se ha podido levantar de la cama por la fiebre. Si hay alguien poco dudoso es Jonas y casi nos da un poco de pena, porque le hubiera gustado jugar, independientemente de lo importante que es para el equipo. El resto está más o menos bien", dijo Laso.

Pese a los buenos resultados cosechados por el Madrid en sus visitas a Kaunas (1-6), el técnico consideró el Zalgirio Arena como "difícil".

"Es una cancha difícil, muy caliente. Están jugando bien, sólidos, han mejorado respecto al año pasado en la situación de tiros de tres puntos con (Arturas) Milaknis, (Kevin) Pangos y (Brock) Motum. Ya nos costó mucho sacar el partido de Madrid y ellos están siendo muy competitivos y en su campo te obligan a jugar con mucha intensidad", comentó.

El Madrid afronta de nuevo otro aluvión de partidos con cuatro en ocho días.

"No pienso mucho en lo que nos queda, sino en el próximo partido. La Euroliga nos ha enseñado a todos que mirar el calendario vale de muy poco, sólo intentar sacar lo que tienes mañana. Hay que pasar página rápidamente", apuntó.

En el análisis del rival, Laso pudo el acento en que es "un equipo bien construido".

"Es un equipo bastante solido, Pangos y (Lukas) Lekavicius comparten el puesto de base y tienen amenaza de puntos; la llegada de (Leo) Westermann les ha dado mucha solidez en el juego exterior porque hace muchas cosas, luego están (Renaldas) Seibutis, Milaknis, y Motum que tienen un juego medio y que pueden tirar y penetrar; y un juego interior con (Paulius) Jankunas, (Augusto) Lima, (Antanas) Kavaliauskas y (Robertas) Javtokas. Creo que es un equipo bien construido al que es difícil ganar", subrayó.

Una nueva derrota dejaría al Zalgiris muy lejos de los puestos de playoff.

"Creo que todo el mundo sigue con opciones. Quizás el Milán le quede un poco más lejos entrar en playoffs. Sigo pensando que tal como está yendo la Euroliga hay opciones abiertas para todos", explicó Laso.

Luka Doncic está siendo algo más que un jugador importante en los últimos partidos y todavía tiene 17 años.

"Desde la cantera hemos visto que era un jugador con calidad para jugar en el Real Madrid. Nunca le he puesto retos que no pudiera afrontar. Pero Luka sin el equipo no sería nada y por otro lado el equipo le necesita. Es un jugador más del equipo al que le queda mucho crecimiento y mucho trabajo por delante", declaró.

Con tanto partido es difícil que los jugadores tengan la misma concentración mental y la fuerza física en todos los partidos.

"Entiendo que no es fácil tener la misma concentración cada dos días. Tuvimos un final de diciembre complicado con enfermedades y lesiones. El equipo demuestra que es capaz de sobreponerse a esos malos momento. Hace quince días jugamos uno de los peores partidos y ya casi ni me acuerdo, parece que fue hace un mundo", comentó.

También habló el técnico del mal momento de tiro que está atravesando Jaycee Carroll.

"Mi confianza y la de sus compañeros con Jaycee es máxima. No estoy especialmente preocupado. Le veo bien y si saco las estadísticas de los entrenamientos no habría caso. El mejor Jaycee saldrá cualquier día", finalizó Pablo Laso.