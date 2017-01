Giménez: "La eliminatoria no está cerrada"

Madrid, 19 ene (EFE).- El uruguayo José María Giménez, del Atlético de Madrid, señaló que su equipo no da por cerrada la eliminatoria ante el Eibar, a pesar del 3-0 logrado en el Vicente Calderón en el partido de ida de los cuartos de final.

"En el primer tiempo el Eibar se defendió bien, pero en la segunda mitad conseguimos meter dos goles más que nos dan tranquilidad, pero que no cierran a la eliminatoria para nada", dijo a Bein Sports.

"No nos vamos a relajar ni un poquito. Sabemos de las dificultades de todos los equipos de Primera y no nos confiamos. La ventaja es bastante favorable para nosotros, pero no está cerrada", añadió.

Sobre su momento personal, Giménez destacó que se encuentra muy bien. "Trato de seguir creciendo día a día y aprovecho la oportunidad que me da el entrenador, ya sea de volante o de lo que sea".