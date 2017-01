Garitano: "Las Palmas, con balón, tiene mucho brillo, te somete"

A Coruña, 19 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, ha advertido este jueves de que la UD Las Palmas, al que se enfrentará mañana en el Estadio de Gran Canaria, tiene "brillo" con el balón y "somete" a sus rivales.

"Si le das la pelota, Las Palmas tiene mucho brillo con balón y cuenta con gente desequilibrante arriba. Tienes que defender bien sobre todo, porque nadie ha sido capaz de ganar allí. Si encontramos profundidad, nosotros con balón también hacemos cosas, pero ellos absorben mucho la pelota. Ellos, con balón, te someten", comentó en una conferencia de prensa.

El preparador del Deportivo indicó que la llegada de Setién al equipo canario la temporada pasada le sentó "fenomenal".

"Cuando llegó, el equipo estaba muy mal y lo ha cambiado. Tiene una manera de jugar muy bien al fútbol, tiene magníficos futbolistas y le ha dado un toque personal muy bueno", apuntó.

El Deportivo llega al estadio de Gran Canaria con seis puntos de renta respecto a las posiciones de descenso, pero el técnico ha advertido de que sería un error acomodarse.

"No tengo esa sensación de que lo peor ha pasado, tengo la sensación de que seguimos en la pelea. Todo lo que sea pensar que hemos salido de abajo sería el peor error. Yo también miro para arriba, queremos ganar, pero no es fácil. No podemos pensar que por tener seis puntos sobre el descenso esto ha cambiado porque podemos estar mañana a tres", dijo.

Garitano afirmó que ya ha "hablado con los jugadores" sobre el peligro que supondría un exceso de relajación porque la pelea por la permanencia "va a ser dura hasta el final".

No obstante, dijo que "quitando los partidos ante el Celta y Barcelona, en 18 de Liga y 4 de Copa" el Deportivo ha sido "competitivo" y ha estado "siempre y cerca de empatar o ganar".

"Hemos cogido esa fiabilidad y hay que mantenerla. La idea es esa, en Las Palmas volver a ser competitivos y, sobre todo, ganar, no dejar la primera vuelta sin ganar fuera porque eso te penaliza mucho", admitió Garitano, que aún no ha sido capaz de imponerse a domicilio desde que llegó al Deportivo.

A pesar de la ausencia de triunfos como visitante y de que en los primeros partidos de 2017 no ha logrado imponerse, el técnico aseguró que "desde hace dos meses y medio, dentro de las limitaciones, el equipo funciona", aunque no haya "llegado al techo".

"Creo que todavía tenemos margen. Estamos en buena línea, pero todavía no suficiente para ir ganando partidos", añadió Garitano, para quien los encuentros a domicilio son "la asignatura pendiente" del Deportivo.

"Necesitamos una victoria fuera para hacer buenos estos empates que hemos sumado y esta racha de partidos sin perder (tres en Liga y dos en Copa)", reconoció.