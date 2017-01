Exfuncionaria del Ayuntamiento de Madrid agilizó una licencia por 2.500 euros

Madrid, 19 ene (EFE).- Una de las exfuncionarias procesadas en el caso Guateque, la supuesta mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, se ha declarado hoy en el juicio culpable y ha confesado que cobró 2.500 euros por favorecer una licencia urbanística.

Se trata de Sara López Moreno, antigua funcionaria de la Junta de Distrito de San Blas que se enfrenta a una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, acusada de varios delitos de corrupción, entre ellos el de cohecho.

"Son ciertos estos hechos", ha admitido la procesada durante el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid al reconocer que cobró comisiones ilegales por agilizar licencias municipales para locales de ocio.

En cambio, Carmelo García, exfuncionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y dueño de AC93, empresa que presuntamente falsificó documentos para obtener licencias favorables del Consistorio, ha negado que aceptara sobornos y ha dicho que nunca tuvo la necesidad de pedir dinero: "Jamás he pedido un duro".

Ha explicado que cuando estuvo en prisión por su vinculación con la trama le acusaron de "chivato" por delatar a presuntos corruptos ante el juez Santiago Torres -que fue multado con 1.000 euros por "retraso injustificado" en la tramitación de la causa-, algo que le causó miedo porque, según ha confesado, le "iban a matar".

"En ese momento hubiese dicho de todo, estaba cagado de miedo, me iban a matar. El susto que yo tenía era tal que si el juez me pregunta que si he matado a mi padre digo que sí", ha aseverado García, que se enfrenta a 21 años de cárcel.

Por último, ha declarado Jesús Vicente García Martín, arquitecto acusado de pedir 15.000 euros a los dueños de un local para agilizar la licencia de obras y para que el Ayuntamiento hiciese un informe ambiental favorable.

"En ningún momento participé ni he tenido contacto con nadie de Medio Ambiente. Yo me limité a hacer mi proyecto de obras", ha explicado el acusado.

Ha negado, por tanto, que recibiese dinero y ha explicado que el proyecto de obra y la licencia de actividad son cosas diferentes y que ésta última no era de su competencia.

"Es una cosa tremenda que se me tenga en esta causa siendo inocente. Me está matando la vida, nueve años en esta situación me ha creado una enfermedad", ha dicho García Martín.

La vista oral continuará el próximo martes con la declaración de más acusados.