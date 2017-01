Entrecanales delibera en Davos sobre el precio adecuado del carbón

Davos (Suiza), 19 ene (EFECOM).- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha dicho hoy en el Foro Económico Mundial de Davos que es preciso encontrar un precio para el carbón que permita a las empresas productoras ser rentables y al mismo tiempo cumplir con los acuerdos de París sobre cambio climático.

Entrecanales ha acudido al Foro de Davos para participar en una mesa redonda sobre el futuro del carbón junto con el consejero delegado de Lafarge Holcim, Eric Olsen, el presidente de la Academia Británica, Lord Nicholas Stern, el presidente y consejero delegado de S&P Global, Douglas Peterson, y la ministra de Medio Ambiente de Canadá, Catherine McKenna.

Los ponentes han expresado su preocupación sobre el futuro de una fuente de energía muy denostada, y cuyo efecto en el medio ambiente es muy criticado.

Está claro, ha señalado Entrecanales, que el mundo va a necesitar más energía pero sobre todo energía más eficiente; y en los países más desarrollados hay que encontrar un sustituto para los combustibles fósiles.

En el mercado del carbón, ha explicado Entrecanales, la dificultad estriba en dar con un precio adecuado, que no es el mismo en los países desarrollados que en los más desfavorecidos; sobre este punto, Stern ha puntualizado que "no hace falta ser profesor en la London School of Economics para saber que si se eleva la oferta bajan los precios".

Stern ha señalado a las grandes ciudades como los focos de los que partirá el cambio de paradigma, de donde saldrán lo que denominado "infraestructuras sostenibles".