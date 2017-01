Caja Rural viaja a Argentina en busca de un buen estreno de temporada

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El Caja Rural-Seguros RGA viaja a Argentina dispuesto a estrenar con bien pie la temporada en la Vuelta a San Juan, donde espera una destacada participación con equipos del World Tour, entre ellos el Bahrain del italiano Vincenzo Nibali, la referencia en la 35 edición de la prueba.

El equipo navarro, "equilibrado para rendir en todos los terrenos", estará compuesto por seis corredores: Miguel Ángel Benito, Jonathan Lastra, Antonio Molina, Sergio Pardilla, Rafael Reis y Héctor Sáez.

"Acudimos a la Vuelta de San Juan con un equipo muy equilibrado, con corredores que se pueden adaptar tanto a las etapas llanas como a las de montaña. Es la primera carrera de la temporada para nosotros y tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los primeros días antes de mirar a la clasificación general. Esperamos tener un buen estreno de 2017", señaló Eugenio Goikoetxea, director del equipo.

La provincia argentina de San Juan marcará el inicio del 2017 para el cuadro profesional español, en una carrera que dará un importante salto cualitativo respecto a pasadas ediciones, contando con diversas formaciones World Tour, seis del escalón Profesional-Continental y varias selecciones nacionales; además de los siempre combativos equipos locales.

La delegación de Caja Rural partió desde su concentración de pretemporada en Benidorm para adaptarse al cambio horario y las cálidas temperaturas de una carrera que comienza el próximo lunes desde la capital de la provincia.

Un total de siete etapas componen un menú en el que destacan la crono individual de 11,9 km del miércoles y la llegada en alto a Cerro El Colorado del viernes. La carrera significa además el debut en el conjunto pro para el portugués Rafael Reis, el único de los nueve fichajes que se estrena en la prueba sudamericana.

"Ahora mismo me encuentro bien. He podido entrenar y estoy deseando probarme en la crono de la tercera etapa. Sin embargo, no he hecho muchas carreras frente a equipos World Tour, así que no quiero presionarme en exceso. Lo más importante es que al equipo le vaya bien", señala Reis.