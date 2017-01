El agente de Gonzalo Rodríguez dice que no renovará con el Fiorentina

Roma, 19 (EFE).- El agente del defensa argentino del Fiorentina Gonzalo Rodríguez, cuyo contrato con el conjunto toscano expira en junio, aseguró hoy que su cliente no renovará y que decidirá "en un mes" su próximo destino.

"En estos meses no recibí ninguna llamada por parte del Fiorentina y esta actitud me hace creer que al club ya no le importa ofrecer un nuevo contrato a Gonzalo", afirmó el agente José Iglesias en declaraciones recogidas por el diario florentino "La Nazione".

El representante informó además de que está barajando con Gonzalo varias ofertas y que aclarará en un mes su próximo club.

"Llevamos tiempo barajando varias propuestas y estoy seguro de que dentro de un mes llegaremos a un acuerdo con un nuevo equipo", explicó.

Iglesias no quiso comunicar los nombres de los equipos interesados aunque subrayó que las últimas actuaciones positivas de Gonzalo con la camiseta del Fiorentina llamaron la atención de muchas sociedades.

"No digo nombres pero puedo confirmar que muchos me pidieron informaciones sobre Gonzalo y aún más después de su actuación en el partido contra el Juventus del domingo pasado", afirmó.

Gonzalo, que jugó durante ocho temporadas en el Villarreal, dejaría al Fiorentina después de cinco años, en los que disputó 189 partidos y marcó 24 goles.

El argentino, de 32 años, es un líder del conjunto toscano, del que es además el capitán.