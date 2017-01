Vara niega que Díaz no sea aceptada en Cataluña:es un cañón, suena a ganadora

Madrid, 18 ene (EFE).- El presidente de Extremadura y líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, ha negado hoy que la andaluza Susana Díaz no pueda ser "aceptada" en Cataluña y en otros territorios como futura secretaria general del PSOE y ha dicho que ella "es un cañón comunicando" y que "suena a ganadora".

"Es un cañón comunicando y, aunque en política eso no es lo único importante, sin eso no puede haber liderazgo. Además, suena a ganadora y la imagen de ganadora es muy importante", ha dicho Fernández Vara en un desayuno-coloquio del Club Siglo XXI sobre el supuesto rechazo que Susana Díaz suscita en las federaciones socialistas del norte de España.

El presidente extremeño, que no cree que el exlehendakari Patxi López haya "traicionado a nadie" al anunciar su candidatura a las primarias -porque, según él, la traición no existe en la cultura de su partido-, ha asegurado que "no sabe lo que va a hacer" Pedro Sánchez, a quien abandonó cuando se dio cuenta de que "estaba dejando de ser leal al PSOE por ser leal a él".

Fernández Vara, que antes de que López anunciara su candidatura se había mostrado partidario de evitar la confrontación con un candidato único, ha explicado que, ya que no ha podido ser, lo que le gustaría ahora es que, tras las primarias, el PSOE celebre un "congreso de unidad".

Ha opinado también que la responsabilidad que tiene Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía es lo que explica que ésta no haya dado el paso aún de anunciar su candidatura: "Tiene una obligación contraída con los andaluces, es la primera que no se debe explicaciones a sí mismo, sino a todo un territorio", ha recordado.

Tras asegurar que no sabe si Pedro Sánchez optará a las primarias, ha explicado que le produce "dolor" hablar de él, y que no quiere decir nada que le pueda "hacer daño", porque solo tiene "palabras de agradecimiento" hacia alguien que se "pateó Extremadura" con él, que "se lo curró tanto" durante dos años y que fue secretario general de su partido.

"Para mi él es un militante destacado, ha sido secretario general y yo rindo veneración y respeto siempre a los que lo han sido y nunca quiero decir algo que se pueda entender como una crítica", ha recalcado, tras argumentar que estuvo a su lado siempre que fueron posibles las "dobles lealtades", pero que le abandonó cuando vio que "estaba dejando de ser leal al PSOE por ser leal a él".

A su juicio, una de las cosas de las que Pedro Sánchez no fue "suficientemente consciente" es que en la ejecutiva "no solo puede haber gente joven, tiene que haber gente que también te haga pensar".

Según ha relatado, él tiene en su equipo "tres moscas cojoneras de más de 60" años que hacen reflexiones que le llevan a cambiar algunas decisiones, lo cual ha recomendado, "y si puede ser de más de 70 años, mejor".

Para Vara, en el PSOE hay "mucha gente con capacidad para ejercer el liderazgo", aunque todo el mundo no esté "dispuesto" a dar el paso, "no solo porque exige dedicación 'full time', sino una exposición en las redes sociales que no a todo el mundo le gusta".

Convencido de que el PSOE es "muy importante para este país" y de que "los únicos que no lo saben son los de Podemos", ha hecho hincapié en que no tiene "ninguna duda de que, sea Susana, Patxi, Pedro, Juan o María" los que se presenten de candidatos a secretario general, todos "quieren lo mejor para el PSOE".

En su conferencia, Vara ha reivindicado la "centralidad política" para su partido y ha advertido de que el PSOE "siempre sobrevivió a sus liderazgos".

"Se fue Felipe y el PSOE siguió; se fue Almunia y el PSOE siguió; se fue Zapatero y el PSOE siguió; se fue Rubalcaba y el PSOE siguió y se ha ido Pedro Sánchez y el PSOE seguirá", ha reflexionado.

A escucharle han acudido, además de destacados empresarios, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, y la diputada del PSC Meritxell Batet, la extremeña Pilar Lucio y la madrileña Ángeles Álvarez.