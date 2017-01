Simeone: "Las críticas siempre existieron en fútbol, política, en la vida..."

Madrid, 18 ene (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este miércoles que las "críticas siempre existieron, en el fútbol, en la política, en la religión y en la vida", en referencia al juego de su equipo en los últimos partidos, y remarcó el "gran respeto" de su conjunto por la Copa del Rey.

Esa competición marca la actualidad más inmediata del equipo rojiblanco, con el partido de ida de los cuartos de final del torneo frente al Eibar, este jueves en el Vicente Calderón, donde el Atlético le recibe después de seis victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales, pero aún con un juego irregular y por mejorar.

"Las críticas siempre existieron, en el fútbol, en la política, en la religión, en la vida...", respondió el técnico en ese sentido en la rueda de prensa de este miércoles en el Vicente Calderón, en la que también habló de la 'Simeone-dependencia' del Atlético, como ya admitió horas antes Enrique Cerezo, su presidente, en 'Antena 3'.

"Depende de cómo se mire. La dependencia en cuanto a seguir lo que el entrenador quiera creo que es lo lógico. Cualquier equipo depende del entrenador que trabaja en su club para que las cosas salgan bien. Si no se sigue la línea de lo que pide el entrenador posiblemente los resultados nunca sean positivos, porque el entrenador va por un lado, los futbolistas por otro y el club por otro, y eso no creo que sea saludable", repasó el técnico.

Este jueves, el Atlético recibe al Eibar en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. "Siempre esta competición, como dicen los chicos, le tenemos un gran respeto porque ha sido un embrión enorme para este grupo de cara a todo lo que sucesivamente vino después", destacó sobre aquella final ganada en 2013 al Real Madrid en la prórroga en el estadio Santiago Bernabéu.

Después, el Atlético ganó una Liga, en 2014, y una Supercopa de España, en 2015, además de alcanzar dos finales de la Liga de Campeones y de estabilizarse todos los años entre los tres primeros de la clasificación y en la pelea por el campeonato. "Y aparte la Copa históricamente para Atlético siempre es algo bonito", agregó.

Este jueves y "siempre" la "prioridad es trabajar en consecuencia de lo que pide el partido", explicó Simeone, que añadió: "Sabemos que nos vamos a encontrar con un rival que está bien trabajado, que trabaja en equipo y que, más allá de los nombres que pueden entrar o salir del equipo que juegue mañana, varía muy poco, porque las características de cómo juega son similares", declaró.

"Es un equipo que lo viene haciendo bien, tanto en Copa como en Liga, y eso nos dará una atención y, sobre todo, buscar de qué manera llevar el partido para donde nos sintamos mas cómodos", apuntó Simeone, que abundó en las cualidades del conjunto vasco y en la esencia inalterable que maneja juegue quien juegue en el once.

"Tiene un trabajo de equipo muy bueno y los que suelen entrar lo hacen igual en consecuencia del trabajo que tienen; juego en largo, segunda pelota, mucho centro en los costados rápidamente, en cuanto tienes una presión mala adelante se te presentan enseguida con los cuatro delanteros juegue quien juegue en situación de peligro... Y no va a variar", continuó.

"Tiene un buen trabajo en mitad de campo, donde tiene muy buena presión, y lo viene haciendo bastante bien fuera de casa, así que no me imagino otro partido que no sea competitivo, como lo dije apenas salió la eliminatoria", añadió el entrenador, que también fue preguntado por el supuesto interés del Manchester City y del United por Jan Oblak y Antoine Griezmann, respectivamente.

"En principio, yo no ato a nadie", dijo del internacional francés, enlazando con el verbo que había empleado el periodista en la pregunta. "Simplemente trabajo en consecuencia de lo que creo importante para seguir mejorando en pos de lo que le viene al club", añadió Simeone, antes de referirse a la importancia de Griezmann.

"Antoine está en un momento bárbaro, está volviendo al gol, trabajando bien, su presente es muy bueno y es normal que todos los equipos del mundo lo quieran. No me sorprende para nada que le busquen los equipos y le deseen los clubes que económicamente se pueden permitir un futbolista como él", valoró.

Igualmente, remarcó las cualidades de Oblak: "Es un portero con una jerarquía y un presente extraordinario. Esperamos que vuelva de la mejor manera para poder seguir ayudando con Miguel (Ángel Moyá) a que las cosas sigan saliendo bien en equipo y desearle siempre lo mejor a un futbolista que desde que ha llegado nos ha dado lo mejor en cuanto al respeto, al trabajo y a la constancia en lo que al club y al equipo se refiere".