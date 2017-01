Silvia Meseguer: "Futbolista me he sentido siempre, pero ahora es diferente"

Madrid, 18 ene (EFE).- Puede ser coincidencia o no, pero lo cierto es que la centrocampista Silvia Meseguer (Teruel, 1989) participó de los mejores momentos de la historia del Espanyol y ahora disfruta de la buena inercia del Atlético de Madrid Femenino.

'Mesi', como cariñosamente se la conoce en el vestuario de la selección española, conquistó tres ediciones de la Copa de la Reina (2009, 2010 y 2012) con el conjunto blanquiazul antes de convertirse en pieza clave del equipo líder de la Liga Iberdrola y vigente campeón del torneo copero.

En Madrid, sin embargo, la aragonesa convive con un nuevo estatus. A diferencia de lo experimentado en etapas anteriores -jugó también en el Transportes Alcaine de Zaragoza-, ahora Silvia Meseguer se siente profesional. "Antes siempre había tenido que compaginar estudios y fútbol", recuerda en una entrevista a EFE, "y eso es algo difícil porque te quita muchísimo tiempo".

Silvia Meseguer estudió medicina pero, como muchas de las futbolistas de su generación, confiesa que le hubiera gustado dedicarse "exclusivamente" al fútbol.

"Futbolista me he sentido siempre", puntualiza, "pero ahora es diferente". "Lo estoy disfrutando más porque le estoy dedicando más tiempo y yo misma me siento más profesional", abunda.

Sus inicios en el fútbol los sitúa "hace un montón de tiempo", cuando era inimaginable cobrar un sueldo, entrenar bajo la supervisión de un preparador físico, disponer de un menú confeccionado por un nutricionista o poder desarrollar la actividad en las mismas instalaciones que un equipo masculino de Primera División. En su caso, fue el Atlético de Madrid el que le abrió las puertas del profesionalismo y de una nueva realidad.

"El fútbol femenino ahora no tiene nada que ver y eso, sobre todo, es bueno para las que vienen porque empiezan a jugar al fútbol con cosas que yo ni imaginaba. Eso es muy positivo", expone.

Estas ventajas se traducen, no obstante, en una mayor "exigencia" para las futbolistas. "Si queremos tener cosas mejores, tiene que llegar. Si queremos seguir dando pasos hacia adelante, las jugadoras tenemos que dar cada vez más", sostiene.

Es su caso. Tras dejar atrás una grave lesión de rodilla, Silvia Meseguer ambiciona conseguir el primer título liguero en la historia del Atlético de Madrid después de haber saboreado el éxito en la pasada edición de la Copa de la Reina, algo que no le sorprendió.

"En los últimos años ya se veía que el Atleti quería aspirar a un título y el año pasado por fin llegó. Con la Copa de la Reina dimos el pasito adelante que nos faltaba en cuanto a competitividad y este año estamos demostrando que estamos en la misma línea", asegura.

No en vano, con la apertura de la segunda vuelta de la Liga Iberdrola, las pupilas de Ángel Villacampa alargaron su buena racha y elevaron a 16 el número de partidos consecutivos sin perder.

Esta temporada, de hecho, el conjunto rojiblanco es el único invicto. Suma trece victorias y tres empates en las dieciséis primeras fechas.

"Eso es que estamos haciendo las cosas bien. En Liga vamos primeras y ojalá consigamos estar ahí mucho tiempo más. Nuestro objetivo es ser campeonas de Liga y vamos a seguir trabajando día a día por eso", adelanta.

Pero sus retos para 2017 van más allá. Dentro de seis meses, la selección española iniciará su andadura en la Eurocopa de Holanda con la motivación de firmar un buen papel.

"Este es el año que todas esperábamos. Tenemos mucha ilusión porque es la segunda Eurocopa que jugamos -ella también estuvo presente en la de Suecia 2013- y hay que empezar a prepararla ya. Llevamos dos partidos importantes, contra Francia e Inglaterra, y ahora tenemos que seguir mejorando y creciendo para llegar allí en óptimas condiciones", comenta.

Aunque en la escuadra nacional está rodeada por jugadoras talentosas como Vero Boquete, Jenni Hermoso, Marta Corredera o Vicky Losada, por citar algunas, Silvia Meseguer destaca, sobre todo, la "competitividad" del grupo que dirige Jorge Vilda.

"En España siempre había habido buenas jugadoras, pero nos faltaba dar ese paso. Ahora estamos ahí. Espero que acabemos de darlo definitivamente y podamos enfrentarnos con garantías a las selecciones más potentes. Queda mucho trabajo pero en ello estamos", anuncia la jugadora de Híjar antes del amistoso de este domingo.

La selección española recibe en Oliva (Valencia) a la de Suiza con la motivación de olvidar las dos derrotas sufridas recientemente ante los combinados de Inglaterra y Francia.