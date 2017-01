Jon Rahm comienza su temporada 2017 en La Quinta

Redacción Deportes, 18 ene (EFE).- El golfista español Jon Rahm comenzará este jueves su temporada de 2017 en el CareerBuilder Challenge, torneo del PGA Tour que se juega hasta el domingo en La Quinta, California (Estados Unidos).

Así lo ha anunciado en su página web el propio jugador vizcaíno , que explica que comenzará el año con "algunos cambios sustanciales" en su bolsa de palos.

Tiene nuevo 'driver' (Taylormade M2) y una nueva bola con la que asegura que ha ganado una distancia notable.

"Tengo que decir que el nuevo M2 de Taylormade me gustó desde el principio. Fue como un amor a primera vista. Yo tengo la teoría de que los palos nuevos tienen que entrar por el ojo. Claro que es importante tener luego buenas sensaciones a la hora de pegar a la bola, pero es clave que estés cómodo también con la parte estética", explica Rahm.

"El nuevo 'driver' tiene un color verde fosforito y la verdad es que me gusta mucho. Me siento a gusto con él y ahora toca ver cómo responde cuando hay que contarlas todas. No creo que haya ninguno tan largo y perdona los errores incluso más que antes. La madera 3 y la madera 5 son M1".

El CareerBuilder Challenge es un torneo peculiar. Se disputa en modalidad Pro-Am en tres recorridos diferentes: TPC Stadium Course, Nicklaus Course y La Quinta. Se juega cada día en un campo distinto y se realizará el corte el sábado después de la tercera ronda.

Rahm comenzará el jueves en La Quinta, junto a Jamie Lovemark y dos aficionados. Saldrán a jugar a las 19.00 CET. Defiende el título Jason Dufner.