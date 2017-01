Nadal pide a las eléctricas "diligencia" para evitar cortes en la ola de frío

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha pedido a las empresas eléctricas que sean "tremendamente diligentes" en el cumplimiento de sus obligaciones con las distintas administraciones en la atención a los consumidores en situación de mayor vulnerabilidad en esta ola de frío.

En declaraciones a los medios durante su visita a Fitur, Nadal ha señalado que están en contacto con el sector para que sean "muy diligentes" en el cumplimiento de sus compromisos sociales.

"Deben ser tremendamente diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones, a las que se han comprometido con las distintas administraciones, en la atención de personas con mayor vulnerabilidad, en especial en una ola de frío", ha subrayado el ministro.

Sobre la escalada de precios en el mercado eléctrico mayorista, Nadal ha recordado que ha pedido una investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que espera le remita con la "suficiente brevedad".

La cuestión, ha añadido, no es que estén subiendo los precios por los factores normales "sino que no suban más de lo que tienen que subir, que no haya determinadas practicas, que alguien lo suba".

El mercado eléctrico mayorista ha marcado hoy un precio medio para mañana de 85,79 euros el megavatio-hora (MWh), lo que supone niveles máximos desde diciembre de 2013, en plena ola de frío.