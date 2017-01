Merkel ve clave que los otros 27 se mantengan unidos al negociar el "brexit"

Berlín, 18 ene (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, consideró hoy que el discurso de la primera ministra británica, Theresa May, aportó claridad al "brexit" y resaltó que es fundamental que los otros 27 se mantengan unidos en la negociación.

Merkel realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que siguió a su encuentro con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, que coincidió también a grandes rasgos con la alemana en su postura con respecto a la salida de Reino Unido de la UE.

El discurso de May, que tuvo lugar ayer, dio una "clara impresión" de cómo quiere Reino Unido proceder en el "brexit", señaló Merkel, que no obstante subrayó que no se posicionará hasta que comiencen oficialmente las negociaciones, una vez que Londres presente su petición de abandonar el bloque, algo que está previsto para marzo.

"Lo más importante es que Europa no se deje dividir", señaló la canciller alemana, que abogó por mantener "intensos contactos" entre el resto de socios para "acordar estrechamente" sus posturas en la negociación.

Gentiloni, por su parte, indicó que ahora conoce "un poco mejor" los planteamientos de Londres con respecto al "brexit" y abogó por compaginar la "solidaridad" entre todos los socios de la UE con el mantener una buena relación de "amistad" con Reino Unido.

El primer ministro italiano se mostró agradecido asimismo de que May recalcase su intención de mantener sus alianzas internacionales.