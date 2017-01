EL ex líder de UGT Asturias dice que su detención busca tapar el caso Gürtel

Oviedo, 18 ene (EFE).- El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, ha asegurado hoy que su detención y las de sus cinco compañeros del sindicato es "inexplicable", salvo que la operación responda "a un montaje o un circo mediático para tapar el caso Gürtel o el del Yak-42".

"No entendemos este circo, por llamarlo de alguna manera, a no ser que sea un operativo mediático para tapar otras cosas que están saliendo en estos momentos en los medios de comunicación, ya sea el caso Gürtel o el del Yak-42", ha señalado a su salida de los juzgados donde, tras acogerse a su derecho a no declarar, ha quedado en libertad sin medidas cautelares pero como investigado en la causa.

El que fuera máximo dirigente en Asturias del sindicato entre 2000 y 2016 fue detenido ayer en su domicilio, al igual que tres miembros de su ejecutiva y dos ex empleados del sindicato, arrestos que coincidieron con el registro que durante siete horas llevaron a cabo agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede de UGT.

"Estamos muy extrañados de lo que ha pasado y no lo entendemos. Se monta parafernalia tremenda para estar a las 24 horas en la calle sin ningún tipo de cargo. Parece que esto viene de muy arriba ", han sido las primeras palabras del ex líder sindical ante las puertas de los juzgados.

Rodríguez Braga ha dicho tener la sensación de que, con este operativo, se ha querido humillar y poner en evidencia a gente humilde, pero que a pesar de "estos hechos lamentables" va a seguir colaborando con la justicia en la investigación que tiene en marcha sobre los cursos de formación desde hace dos años y medio.

El ex dirigente sindical ha insistido en que los cursos impartidos por el sindicato se atienen a la legalidad y resisten cualquier comparación con quienes hayan dado este tipo de formación.

"No tenemos nada que ocultar o avergonzarnos", ha afirmado tras señalar que si hoy se acogieron a su derecho a no declarar fue porque así se lo recomendaron sus abogados.

Rodríguez Braga ha afirmado que, aunque el actual secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, considere que se ha hecho un daño irreparable al sindicato, lo cierto es que la central "tiene prestigio entre los trabajadores, que es donde hay que tenerlo" y que donde gana las elecciones es en los centros de trabajo.

"El sindicato se lo ganó durante 127 años y se lo está ganado en estos 40 años de democracia", ha concluido.