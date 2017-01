En libertad los seis detenidos de UGT-Asturias, que siguen como investigados

Oviedo, 18 ene (EFECOM).- El juzgado número 4 de Oviedo ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los seis detenidos por el presunto fraude en la gestión de cursos de formación para el empleo en UGT-Asturias, una causa en la que los arrestados figuran como investigados.

Tras pasar 24 horas detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, la titular del juzgado ha dictado la orden de libertad sin medidas cautelares para los detenidos en relación a una causa que investiga un presunto delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones y falsedad documental.

El auto refleja además la obligación de que los detenidos comuniquen cualquier cambio de domicilio a efectos de posibles notificaciones judiciales aunque, según el abogado de UGT,Francisco Alonso, que representa a cinco de los detenidos, "deja sin efecto la detención" llevada a cabo ayer de forma paralela al registro al que durante siete horas se sometió a la sede del sindicato en Oviedo.

Tras asegurar que no ve explicación alguna a las detenciones, el letrado ha afirmado que el sindicato no descarta iniciar acciones judiciales por el operativo llevado a cabo ayer que, según el ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, responde a un "circo mediático" para tapar "el caso Gürtel o el del Yak-42".

La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, ha generado además reacciones en el ámbito político por parte de los grupos de oposición en el Parlamento asturiano que han coincidido en pedir explicaciones al Gobierno que preside el socialista Javier Fernández sobre el uso de las subvenciones concedidas al sindicato.