Gobierno indio venderá el 25 % de las cinco compañías estatales de seguros

Nueva Delhi, 18 ene (EFECOM).- El Gobierno indio aprobó hoy la venta del 25 % de las cinco compañías estatales de seguros del país, unas empresas que hasta ahora eran en su totalidad de propiedad pública, informó el ministro de Finanzas, Arun Jaitley.

"El gabinete se reunió hoy y tomó la decisión de aprobar la cotización de acciones de las Empresas Aseguradoras Generales del sector público (GIC, en inglés) en la bolsa de valores", anunció Jaitley en rueda de prensa.

Señaló que la participación del Gobierno en The New India Assurance Company S.L., United India Insurance Company S.L., Oriental Insurance Company S.L., National Insurance Company S.L. y General Insurance Corporation of India se reducirá gradualmente al 75 %, mientras que el 25 % restante será vendido.