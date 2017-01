Gerard Moreno: "Queremos volver a ser el bloque que éramos"

Sant Adrià de Besòs , 18 ene .- El delantero del Espanyol Gerard Moreno ha asegurado que en los próximos partidos, tanto él como sus compañeros, desean "volver a ser el bloque que éramos y regresar a la dinámica de antes", ya que en los últimos tres compromisos de Liga han sumado un punto de nueve posibles.

El ariete blanquiazul ha insistido en que esté sábado, frente al Granada en Cornellà, confían en dar una alegría a su afición: "Estamos ante nuestra gente y trabajamos para hacerlo lo mejor posible. Tenemos claro que el partido es importante para nosotros y hemos hablado para que no vuelva a suceder lo de Valencia".

Por otra parte, Gerard Moreno ha explicado que desconoce en qué punto está la compra del cien por cien de sus derechos por parte del Espanyol.

"No sé nada. Sé que hay contactos, pero no entro en un tema que no es directamente mío. Es algo que hablan entre los dos clubes (la entidad catalana y el Villarreal)", ha dicho.

El atacante, además, ha valorado el posible regreso de Sergio García a Cornellà-El Prat, una opción con la que especulan algunos medios: "Si hubiera la posibilidad de que regresara, evidentemente me gustaría. Cuando llegué ya dije que era difícil sustituir a un futbolista de su calidad".