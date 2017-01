Las frases de Bárcenas III

San Fernando de Henares , 18 ene .- Estas son algunas frases destacadas de la tercera jornada de declaración como acusado en el macrojuicio de Gurtel del extesorero del PP Luis Bárcenas, que se enfrenta a 42 años de cárcel.

- "Los ingresos míos son procedentes de la actividad mía y no tienen ninguna relación con el Partido Popular".

- "Si no podía manejar los (fondos) oficiales (lo hacía Álvaro Lapuerta), mucho menos los extraoficiales que requieren una prudencia y un control exhaustivo".

- "Más claro, el agua. Evidentemente si no es aplicable al señor Lapuerta ni muchísimo menos es aplicable a mi", tras asegurar que Lapuerta era quien manejaba la caja A y B como tesorero y el PP no le ha reclamado nada.

- "No es connivencia, es control y celo excesivo, el tener la certeza de que la aplicación de esos fondos es correctísima, precisamente por lo delicado que es manejar dinero en efectivo y que puede ser susceptible de que alguien pueda hacer razonamientos que no se corresponden con la realidad", sobre los ingresos en caja B que llevaba, ha reiterado, Lapuerta.

- "Como diría (Francisco Álvarez) Cascos, imposible por falso", negando que se quedara dinero de la caja B del PP.

- "A mi mujer no le interesan estos temas: no le interesan, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle", sobre sus negocios.

- "Me deja muy tranquilo que la Fiscalía no preguntase por eso porque debe estar convencida de que efectivamente no tiene nada que ver conmigo ese apunte", de la anotación de una entrega de dinero de la Gürtel a "Luis el cabrón".

- "¿Para qué usar los puntos de Iberia Plus si me pagaban los viajes?", a la vista de una factura de avión y para negar que Francisco Correa le regalara viajes.

- "Como consecuencia de esa guerra, las patadas que no le dan a Lapuerta las recibo yo", acerca de la "batalla soterrada" entre Esperanza Aguirre e Ignacio González con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta por el espionaje político en el partido en Madrid.

- "Eran dos empresarios con una relación muy directa en el partido a los máximos niveles", sobre Florentino Pérez y José Miguel Villar Mir, tras negar que recibiera comisiones de ellos de manos de Correa por adjudicaciones.