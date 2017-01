España busca la revancha con un triunfo que le aseguraría el liderato

Metz , 18 ene .- La selección española de balonmano tratará de tomarse mañana (20:45) la revancha de la derrota que encajó ante Eslovenia en el preolímpico y que dejó a los "Hispanos" fuera de los Juegos de Río, con un triunfo sobre el conjunto balcánico que aseguraría a los de Jordi Ribera al primera plaza del grupo.

Un liderato que el conjunto español, que este miércoles encadenó su cuarta victoria consecutiva en el Mundial de Francia al imponerse por 25-29 a Macedonia, también lograría en el caso de empate, tras la inesperada igualada (28-28) firmada el martes por Eslovenia ante Túnez.

Sin embargo, todo lo que no sea una victoria sobre los eslovenos no serviría para aplacar las ganas de revancha del conjunto español, que ha visto como los de Veselin Vujovic se han convertido en el último año en su bestia negra particular.

Y es que España no ha sido capaz de ganar a los balcánicos en las dos ocasiones en las que se han enfrentado en los últimos doce meses, tras empatar 24-24 en el Europeo de Polonia, gracias a un gol en los últimos segundos de Cristian Ugalde, y caer por 21-24 en el preolímpico disputado en Malmoe (Suecia).

En la cabeza de los "Hispanos" aún perdura la pesadilla que vivieron ante los eslovenos en un segundo tiempo, en el que el equipo español, entonces dirigido por Manolo Cadenas, tan sólo logró anotar dos tantos en los últimos veintitrés minutos de juego.

Paupérrimo bagaje que acabó por costar a España el billete para unos Juegos Olímpicos de los que no había estado ausente desde Montreal 1976.

Una derrota que ha marcado un antes y un después en el seno de la selección y de la que mañana intentará resarcirse de la mano de un renovado grupo y bajo la dirección de un nuevo entrenador, Jordi Ribera.

También habrá cambios e importantes en el equipo esloveno, que no contará mañana sobre la pista de Les Arenes de Metz con los centrales Uros Zorman y Dean Bombac, dos de los verdugos de España en Malmoe y ausente de este Mundial.

Bajas que no han mermado el potencial del conjunto esloveno que bajo la dirección de Marko Bezjak y Miha Zarabec sigue contando con unos de los ataques más elaborados y veloces del panorama internacional.

Tampoco estará mañana ante España el veterano Gozard Skof, que en el preolímpico acabó por desquiciar a los lanzadores españoles, reemplazado por Matevz Skok, que está firmando hasta el momento un más que notable Mundial.

Peligros que la selección española tratara de superar gracias a su sólida defensa, el pilar sobre el que se sustentan las opciones de medalla de los de Jordi Ribera, que de alzarse finalmente con la primera plaza del grupo B evitarían a Francia, la máxima favorita para el oro, hasta una hipotética final.

España

======

.3. Eduardo Gurbindo Lat. derecho

.6. Ángel Fernández Ext. izquierdo

.7. Valero Rivera Ext. izquierdo

.8. Víctor Tomás Ext. derecho

.9. Raúl Entrerríos Central

10. Alex Dujshebaev Lat. derecho

11. Daniel Sarmiento Central

13. Julen Aginagalde Pivote

21. Joan Cañellas Central/Lat. izquierdo

24. Viran Morros Defensor

30. Gedeón Guardiola Pivote

31. Iosu Goñi Lat. izquierdo

33. Gonzalo Pérez de Vargas Portero

44. Rodrigo Corrales Portero

53. David Balaguer Ext. derecho

55. Adriá Figueras Pivote

Entrenador: Jordi Ribera

Eslovenia

=========

.1. Matevz Skok Portero

.3. Blaz Blagotinsek Pivote

.5. Nik Henigman Lat. izquierdo

.6. Gasper Marguc Ext. derecho

.7. Vid Kavticnik Lat. derecho

.8. Blaz Janc Ext. derecho

11. Jure Dolenec Lat. derecho

13. Darko Cingesar Ext. izquierdo

15. Vid Poteko Pivote

18. David Miklavcic Lat. derecho

20. Tilen Kodrin Ext. izquierdo

22. Matej Gaber Pivote

25. Marko Bezjak Central

32. Miha Zarabec Central

51. Borut Mackovsek Lat. izquierdo

99. Urh Kastelic Portero

Entrenador: Veselin Vujovic