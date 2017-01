Efemérides de mañana, jueves 19 de enero de 2017

Madrid, 18 ene (EFE).- Santoral para mañana, jueves 19 de enero de 2017: santos Mario, Marta, Canuto, Pablo, Geroncio, Jenaro y Pía.

El Sol sale mañana a las 07.34 y se pone a las 17.17 (Hora GMT).

La Luna se pone mañana a las 11.36 (Hora GMT).

1762.- Comienza a publicarse la Gaceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado (BOE).

1795.- Empieza a funcionar en Francia la Escuela Normal de Maestros.

1844.- Tolosa es declarada capital de la provincia de Guipúzcoa. En 1854 la capitalidad pasó a San Sebastián.

1880.- El Congreso de los Diputados español vota la abolición de la esclavitud en Cuba.

1899.- Llegan a Sevilla los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, transportados por el vapor "Giralda".

1910.- Un incendio destruye el palacio de Ciragan, en Constantinopla, sede del Parlamento turco.

1918.- Lenin da un golpe de Estado en Moscú y disuelve la Asamblea Constituyente, en la que los bolcheviques eran minoría.

1937.- Inauguración en Salamanca de Radio Nacional de España (RNE).

1966.- Indira Gandhi es elegida jefa de Gobierno de la India, en sustitución del recién fallecido Bahadur Shastri. Es la primera mujer que ocupa este cargo.

1980.- Llegan a San Lorenzo de El Escorial los restos mortales de Alfonso XIII, procedentes de Roma, para ser inhumados en el Panteón de los Reyes.

1992.- Zhelyu Zhelev, jefe de Estado de Bulgaria desde 1990, es ratificado en su cargo en las urnas y se convierte en el primer presidente del país elegido democráticamente.

1996.- Marcelino Camacho, líder histórico de Comisiones Obreras, pierde la presidencia de la central sindical y Antonio Gutiérrez es reelegido secretario general.

2002.- Tras casi 20 años de guerra civil en Sudán, Gobierno y guerrilla firman en Suiza un armisticio que cubre por seis meses la región de los Montes Nuba (centro del país).

2006.- Mueren 44 eslovacos de las Fuerzas de Paz en Kosovo al estrellarse un avión militar en Hungría.

- El Parlamento Europeo (PE) elige una comisión de 46 miembros encargada de investigar las posibles actividades ilegales de la CIA en Europa.

- La NASA lanza la sonda "New Horizons" hacia Plutón.

2007.- El Tribunal Supremo califica a Jarrai, Haika y Segi de organizaciones terroristas.

2008.- El español Adolfo Nicolás es elegido nuevo Superior de los Jesuitas.

2010.- La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL), la mayor de Asia, se declara en bancarrota.

2012.- La empresa fotográfica Eastman Kodak se declara en quiebra.

- El FBI anuncia el cierre del portal de descargas Megaupload y su fundador, Kim Dotcom, es detenido en Auckland, Nueva Zelanda.

2013.- 37 trabajadores extranjeros y un argelino mueren en un ataque a la planta de gas argelina de In Amenas.

2014.- Manifestantes y policías protagonizan enfrentamientos en Kiev junto a la sede del Gobierno de Ucrania, tras una multitudinaria manifestación en la plaza de Independencia.

Nacimientos

-----------

1736.- Jacobo Watt, británico, inventor de la máquina de vapor.

1809.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1813.- Ponciano Ponzano, escultor español.

1839.- Paul Cezanne, pintor impresionista francés.

1899.- Josep Tarradellas, político español, expresidente de la Generalitat de Cataluña.

1919.- Joan Brossa, escritor y escultor español.

1920.- Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y político peruano, ex secretario general de la ONU.

1921.- Patricia Highsmith, escritora estadounidense.

1922.- Miguel Muñoz, exentrenador de fútbol español.

1923.- Eugenio de Andrade, poeta portugués.

1924.- Jean François Revel, periodista y escritor francés.

1929.- Antoni Gutierrez Díaz, "Guti", político español, histórico dirigente de Iniciativa per Catalunya (IC).

1930.- Nathalie Hedren, actriz estadounidense, conocida como Tippi Hedren.

1937.- Carmen García Bloise, política española.

1943.- Larry Clark, cineasta estadounidense.

1948.- Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura.

- Joaquín Verdú, diseñador de moda español.

1949.- Robert Alan Palmer, cantante británico.

1952.- Helen Beatriz Mack Chang, promotora de los derechos humanos guatemalteca.

1959.- Sofía de Habsburgo Lorena, archiduquesa de Austria y modelo.

1964.- Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.

1966.- Stefan Edberg, tenista sueco.

1967.- Javier Cámara, actor español.

1969.- Pedja Mijatovic, futbolista montenegrino.

Defunciones

-----------

1819.- Carlos IV, rey de España.

1851.- Esteban Echeverría, escritor argentino.

1873.- Napoleón III, emperador francés.

1947.- Manuel Machado, escritor español.

1986.- Enrique Tierno Galván, profesor y político español.

1987.- Gerald Brenan, escritor británico, hispanista.

1992.- Manuel Silva Pereira, músico portugués.

1994.- Ricardo Pozas Arciniegas, antropólogo mexicano.

1999.- Jacques Lecoq, actor francés.

2000.- Bettino Craxi, político italiano.

- Hedy Lamarr, actriz austríaca.

2003.- Francoise Giroud, escritora, periodista y exministra francesa.

2006.- Tony Franciosa, actor estadounidense.

2007.- Denny Doherty, cantante canadiense, miembro fundador del grupo "The Mamas and the Papas".

2008.- Suzanne Pleshette, actriz estadounidense.

2016.- Ettore Scola, cineasta italiano.