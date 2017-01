La 1ª edición de Jungle Trail Run Cuba contará con Núria Picas y Pau Capell

Barcelona, 18 ene (EFE).- La primera edición de la "Jungle Trail Run Cuba", la carrera de montaña por etapas que tendrá lugar en Cuba del 5 al 9 de noviembre, tendrá como cabezas de cartel a la corredora de 'ultra trails', Núria Picas, y al ganador de la "TDS Ultra Trail" de Montblanc, Pau Capell.

La primera carrera de 'trail' por etapas que se realizará en Cuba nace con la intención de ser "una aventura inolvidable", en un espacio "fantástico" en el que "apenas ha habido actividad deportiva", ha asegurado hoy el director de la división de 'running' de RPM-MKTG, organizador de la prueba, Sergi Pujalte.

En la presentación de esta competición, Pujalte ha señalado que, aunque el entorno natural de la carrera es uno de los principales alicientes de la prueba, "no va a dejar de ser un reto de primer nivel con una alta exigencia deportiva".

Con un total de 140 kilómetros, distribuidos en cinco etapas, la carrera recorrerá los parajes naturales del Parque Nacional Topes de Collantes, situado en la zona central de la isla de Cuba.

Asimismo, se trata de un macizo con una dificultad montañosa "accesible para todos, comparable a Collserola en altitud", según el director deportivo de la carrera, Cristian Llorens, "pero con una belleza diferente".

En un espacio virgen en el que nunca se ha celebrado una prueba deportiva, RPM-MKTG ha diseñado un recorrido "sin grandes desniveles", que combina tramos técnicos de subidas y bajadas, con pistas y caminos de difícil acceso, en un entorno en el que destacan las cascadas y saltos de agua.

"La climatología es muy buena para practicar deporte", ha asegurado Llorens, aspecto determinante para superar etapas duras como la cuarta, de 42 kilómetros, "donde los corredores explorarán sus límites".

A pesar de estar abierta a corredores no profesionales, la competición contará con participantes de primera línea, como Núria Picas, que ha asegurado "no haber dudado de su participación en la carrera", ya que la mezcla de naturaleza con una prueba por etapas "es un formato que me gusta más que el 'ultra trail'".

"Puedes gestionar la estrategia y convives con la gente", ha explicado Picas, que ha afirmado tener muchas ganas de volver a Cuba "pero corriendo, que es lo que me gusta", tras su participación en la "Titan Tropic Cuba" de 'mountain bike', donde consiguió la segunda posición.

Para Pau Capell es la primera vez que participa en una carrera por etapas, "una buena oportunidad para disfrutar de cinco días en una zona completamente distinta de la que estamos acostumbrados", ha asegurado el ganador de la "TDS Ultra Trail" de Montblanc.

Siendo una mezcla de aventura, naturaleza y deporte, la "Jungle Trail Run Cuba" -que se celebrará del 5 al 9 de noviembre- contará con 150 participantes en categorías masculina, femenina, y en parejas, y los tres primeros clasificados recibirán un premio con dotación económica.