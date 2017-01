PPE dice que sigue tendiendo mano a socialdemócratas pese a fin de coalición

Estrasburgo , 18 ene .- El presidente del grupo popular europeo (PPE), en la Eurocámara, Manfred Weber, dijo hoy que siguen "tendiendo la mano" a los socialdemócratas en el trabajo diario legislativo, pese al fin de la gran coalición que se hizo evidente en la elección del nuevo presidente, Antonio Tajani.

"Lamento que no hayamos podido seguir con la gran coalición. Los socialistas quieren entrar en más conflicto con nosotros para diferenciarse. No creo que sea una buena idea porque los ciudadanos no quieren que nos peleemos sino que hagamos avanzar los grandes asuntos haciendo frente común", dijo Weber durante un encuentro con periodistas.

"He transmitido a todos los eurodiputados de mi grupo que sigan con el buen trabajo de colaboración con los socialdemócratas para continuar juntos con el trabajo legislativo", añadió.

El PPE, con Antonio Tajani, consiguió el martes la presidencia de la institución, a la que también aspiraba el socialdemócrata Gianni Pitella.

Aunque según el acuerdo entre ambos grupos ahora tocaba el turno de presidencia a los conservadores, el segundo grupo de la Eurocámara propuso a Pittella como alternativa como protesta por el hecho que el PPE haya copado todos los altos cargos en las instituciones de Bruselas.

En rueda de prensa, el propio Pittella criticó que desde el grupo conservador se le acuse de "hacer oposición solo por hacer oposición", y dijo que los socialdemócratas "siempre estarán ahí" para trabajar por objetivos como "un presupuesto europeo más social, la lucha contra el cambio climático o el "dumping" social y fiscal.

"Lo que no vamos a hacer es entrar en el juego de las fuerzas euroescépticas", señaló Pittella, en una velada crítica al apoyo que recibió Tajani para su elección desde las filas de los conservadores y reformistas europeos, donde se inscriben los conservadores británicos, que dio luz verde al referéndum del "brexit".

Tras la elección de Tajani, el portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, señaló que "desde el punto de vista español, su elección es sin duda una buena noticia dado su conocimiento y estrecha relación con nuestro país".

Por su parte, el líder del PSOE en el PE, Ramón Jáuregui, criticó en declaraciones a los medios que IU y la mayor parte de Podemos (a excepción de Lola Álvarez) apostaran por abstenerse en vez de votar a Pittella, que se ofrecía como alternativa al PPE.