Comisario Migración UE pide más esfuerzos para solucionar crisis refugiados

Atenas, 18 ene (EFE).- El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, pidió hoy a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y a los organismos internacionales desde la isla griega de Lesbos intensificar los esfuerzos para solucionar la crisis de los refugiados.

Avramópulos, en una declaración a los medios, destacó que en los dos últimos años la UE contribuyó a la gestión de la crisis migratoria con 1.000 millones de euros y que está dispuesta a "ofrecer más ayuda cuando y donde sea necesario".

"Gran parte de esta ayuda financiera ha sido distribuida a organismos internacionales que están activos en Grecia. Les pido intensificar sus esfuerzos para ofrecer la ayuda inmediata a los que la necesitan en las islas", recalcó Avramópulos.

"No es posible dejar a los refugiados expuestos al frío, que pasen el peor periodo del invierno sin un techo", dijo el comisario europeo, "hay que encontrar soluciones hoy, no mañana, no la próxima semana, ahora".

El comisario llamó asimismo a los Estados miembros a "continuar y acelerar el ritmo de reubicaciones de refugiados desde Grecia y ofrecerles un refugio seguro a sus países".

Hasta ahora la UE ha llevado a cabo la reubicación de casi 7.000 refugiados de los más de 66.000 a los que se comprometió a trasladar desde Grecia en septiembre de 2015 en un periodo de dos años.

Avramópulos intentó asimismo calmar las reacciones de gran parte de la sociedad local de las islas de Egeo, molesta con la permanencia a largo plazo de miles de refugiados y de migrantes atrapados allí desde el 20 de marzo, tras la puesta en marcha del acuerdo UE-Turquía para la gestión de la crisis.

"Habrá resultados solo con la cooperación de las autoridades locales y los habitantes", destacó el comisario.

Avramópulos expresó por otro lado su certeza de que habrá soluciones para que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instale contenedores-casa equipados para hacer frente a las condiciones meteorológicas del invierno y aseguró a la sociedad local que "se tratará de una solución provisional, no permanente".

Desde hace meses, los alcaldes de las islas de Egeo se oponen con firmeza a la creación de nuevos campos de registro para mejorar las condiciones de vida en los superpoblados centros existentes.

Al inicio del invierno la ACNUR intentó alquilar hoteles, que en invierno permanecen cerrados, para que se resguardaran del frío los refugiados y migrantes que estaban en tiendas de campaña, pero la asociación de los hoteleros de Lesbos instó a sus miembros a no colaborar con la agencia.

Más de 15.000 refugiados y migrantes están atrapados desde hace meses en las islas de Egeo oriental, cuyos centros de acogida tienen una capacidad de apenas 8.300 personas.