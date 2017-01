La CNMV advierte sobre una treintena de empresas en seis países

Madrid, 18 ene (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy las advertencia recibidas a través de los reguladores de Reino Unido, Noruega, Luxemburgo, Francia, Italia y Dinamarca, sobre una treintena de empresas que no están autorizadas para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha explicado en un comunicado que el regulador de Reino Unido ha alertado sobre Mulvey&Hanson, Rothschild Private Wealth (clon), Horseshoe Credit Union ltd (la entidad advertida no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con similar denominación), Little Loans Limited, Savage Finance Limite, y Liffe Exchange (clon).

De la misma manera, el mismo regulador ha alertado sobre Stockfield Associates Group, Colbert&Welling, Rhine&Associates, Diamond Loans (clon), y Loaningo (clon).

Por su parte, el regulador de Noruega también ha lanzado una advertencia sobre William Paulstern y Wallace Associates INC, en tanto que el de Luxemburgo lo ha hecho sobre Collardi Capital Management S.A y Pageon Bank S.A.